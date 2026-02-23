Chiriile din București ar putea crește semnificativ. Primăria Capitalei a propus un tarif de 8 lei/mp pentru locuințele AFI

Primăria Capitalei propune o schimbare majoră a chiriilor pentru locuinţele administrate de Administraţia Fondului Imobiliar, prin actualizarea tarifului de bază la 8 lei/mp. Proiectul urmează să fie dezbătut joi în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ar putea duce la creşteri considerabile ale chiriilor, care nu au mai fost actualizate din 2007.

Potrivit proiectului, tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile va fi de 8 lei/mp şi se va aplica atât suprafeţei locuibile, cât şi spaţiilor auxiliare precum antreul, culoarul, veranda, bucătăria, baia, debaraua, dar şi terasele, pivniţele sau boxele. Pentru garaje, tariful de bază va fi de 10 lei/mp.

Acest tarif va fi înmulţit cu coeficientul de zonă: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D. În prezent, preţul este de aproximativ 0,85 lei/mp, ceea ce înseamnă o creştere substanţială a chiriilor.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a anunţat că va propune Consiliului General actualizarea chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuinţe administrate de Administraţia Fondului Imobiliar, unde în prezent chiria variază între 115 lei pe lună pentru o garsonieră şi 171 de lei pentru un apartament cu trei camere.

Exemple de majorări după actualizare

Conform estimărilor prezentate, o garsonieră de aproximativ 35 de metri pătraţi, pentru care chiria este acum 115 lei, ar urma să coste 980 de lei în zona A (centrală) şi aproximativ 560 de lei în zona C.

În cazul unui apartament cu două camere, de circa 56 de metri pătraţi, chiria ar creşte de la 147 de lei la 1.568 de lei în zona centrală şi la 896 de lei în zona C. Pentru o locuinţă cu trei camere, de aproximativ 70 de metri pătraţi, chiria ar putea urca de la 171 de lei la 1.960 de lei în zona A şi la 1.120 de lei în zona C.

Contracte pe cinci ani şi condiţii mai stricte

Proiectul prevede şi aprobarea unui contract-cadru de închiriere pentru locuinţele convenabile aflate în administrarea entităţilor juridice care funcţionează în baza hotărârilor CGMB. Contractele vor avea o valabilitate de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire pentru aceeaşi perioadă, dacă locatarii şi-au achitat la zi toate obligaţiile, inclusiv chiria, întreţinerea şi utilităţile.

Pentru prelungirea contractelor ajunse la termen, chiriaşii vor trebui să prezinte actul de identitate şi dovada veniturilor. Noile tarife se vor aplica şi locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate administrate de entităţile subordonate CGMB, cu respectarea prevederilor legale.

Totodată, contractele vor putea fi reziliate înainte de termen dacă locatarul nu plăteşte timp de trei luni consecutive chiria sau cheltuielile comune, provoacă stricăciuni semnificative locuinţei ori are un comportament care „face imposibilă convieţuirea” cu celelalte persoane din imobil.

Potrivit edilului, chiriile pentru locuinţele administrate de Administraţia Fondului Imobiliar nu au mai fost actualizate din 2007. „Anul trecut, AFI/PMB a încasat din chirii cca. 50 de milioane de lei. În urma acestor actualizări, estimăm că AFI va încasa cca. 500 milioane de lei. Nu este deloc puţin! Voi promova acest proiect pe ordinea de zi”, a transmis Ciucu, într-o postare pe Facebook, în urmă cu două săptămâni.