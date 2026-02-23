search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Chiriile din București ar putea crește semnificativ. Primăria Capitalei a propus un tarif de 8 lei/mp pentru locuințele AFI

0
0
Publicat:

Primăria Capitalei propune o schimbare majoră a chiriilor pentru locuinţele administrate de Administraţia Fondului Imobiliar, prin actualizarea tarifului de bază la 8 lei/mp. Proiectul urmează să fie dezbătut joi în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ar putea duce la creşteri considerabile ale chiriilor, care nu au mai fost actualizate din 2007.

Schimbări majore pentru chiriașii Primăriei Capitalei FOTO: Arhiva Adevărul
Schimbări majore pentru chiriașii Primăriei Capitalei FOTO: Arhiva Adevărul

Potrivit proiectului, tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile va fi de 8 lei/mp şi se va aplica atât suprafeţei locuibile, cât şi spaţiilor auxiliare precum antreul, culoarul, veranda, bucătăria, baia, debaraua, dar şi terasele, pivniţele sau boxele. Pentru garaje, tariful de bază va fi de 10 lei/mp.

Acest tarif va fi înmulţit cu coeficientul de zonă: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D. În prezent, preţul este de aproximativ 0,85 lei/mp, ceea ce înseamnă o creştere substanţială a chiriilor.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a anunţat că va propune Consiliului General actualizarea chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuinţe administrate de Administraţia Fondului Imobiliar, unde în prezent chiria variază între 115 lei pe lună pentru o garsonieră şi 171 de lei pentru un apartament cu trei camere.

Exemple de majorări după actualizare

Conform estimărilor prezentate, o garsonieră de aproximativ 35 de metri pătraţi, pentru care chiria este acum 115 lei, ar urma să coste 980 de lei în zona A (centrală) şi aproximativ 560 de lei în zona C.

În cazul unui apartament cu două camere, de circa 56 de metri pătraţi, chiria ar creşte de la 147 de lei la 1.568 de lei în zona centrală şi la 896 de lei în zona C. Pentru o locuinţă cu trei camere, de aproximativ 70 de metri pătraţi, chiria ar putea urca de la 171 de lei la 1.960 de lei în zona A şi la 1.120 de lei în zona C.

Contracte pe cinci ani şi condiţii mai stricte

Proiectul prevede şi aprobarea unui contract-cadru de închiriere pentru locuinţele convenabile aflate în administrarea entităţilor juridice care funcţionează în baza hotărârilor CGMB. Contractele vor avea o valabilitate de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire pentru aceeaşi perioadă, dacă locatarii şi-au achitat la zi toate obligaţiile, inclusiv chiria, întreţinerea şi utilităţile.

Pentru prelungirea contractelor ajunse la termen, chiriaşii vor trebui să prezinte actul de identitate şi dovada veniturilor. Noile tarife se vor aplica şi locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate administrate de entităţile subordonate CGMB, cu respectarea prevederilor legale.

Totodată, contractele vor putea fi reziliate înainte de termen dacă locatarul nu plăteşte timp de trei luni consecutive chiria sau cheltuielile comune, provoacă stricăciuni semnificative locuinţei ori are un comportament care „face imposibilă convieţuirea” cu celelalte persoane din imobil.

Potrivit edilului, chiriile pentru locuinţele administrate de Administraţia Fondului Imobiliar nu au mai fost actualizate din 2007. „Anul trecut, AFI/PMB a încasat din chirii cca. 50 de milioane de lei. În urma acestor actualizări, estimăm că AFI va încasa cca. 500 milioane de lei. Nu este deloc puţin! Voi promova acest proiect pe ordinea de zi”, a transmis Ciucu, într-o postare pe Facebook, în urmă cu două săptămâni.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
mediafax.ro
image
Cum îl descrie Sorana Cîrstea pe fostul iubit, Alexandru Țiriac. Jucătoarea de tenis s-a separat după 5 ani de relație de celebrul afacerist
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
observatornews.ro
image
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Un nou ciclon ajunge în România. Vor fi ploi abundente, unde vine primăvara în zilele următoare
playtech.ro
image
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e ruşine de adevărul meu”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului! Cine-l va înlocui pe Bolojan la Guvern
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Dragobete. Ce este interzis să faci pe 24 februarie
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești