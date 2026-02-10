Firmele din România au datorii uriașe la bugetul de stat. Jumătate provin din București și Ilfov

Datoriile firmelor către bugetul de stat şi bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025, la finalul anului, valoarea totală a restanţelor ajungând la 77,8 miliarde lei, de la 76,7 miliarde lei în trimestrul III din 2025, potrivit datelor unei platforme de analiză financiară.

În acelaşi timp, 45.108 firme figurează cu datorii restante la bugetul de stat, în special în sectoare precum construcţiile, comerţul şi transporturile.

Potrivit RisCo.ro, cea mai mare parte a restanţelor provine din obligaţiile către bugetul de stat, care totalizează 58,5 miliarde lei în trimestrul IV din 2025. Datoriile contestate aferente acestui buget se ridică la 1,65 miliarde lei, reflectând existenţa unor litigii fiscale aflate în derulare.

Datoriile către bugetul asigurărilor sociale însumează 14,4 miliarde lei, iar cele către bugetul de sănătate depăşesc 4,4 miliarde lei. Restanţele către bugetul asigurărilor pentru şomaj se situează la 509 milioane lei.

Distribuţia teritorială arată o concentrare puternică a datoriilor în Bucureşti. Capitala însumează 30,9 miliarde lei, adică aproape 40% din totalul naţional, cu 17.917 firme restante în T4/2025.

Pe următoarele poziţii se află: Ilfov - 7,3 miliarde lei; Constanţa - 3,5 miliarde lei; Timiş - 2,7 miliarde lei; Sibiu, Buzău şi Hunedoara - fiecare cu peste 2 miliarde lei datorii. La polul opus, judeţele Covasna, Vâlcea şi Sălaj înregistrează datorii sub 200 milioane lei.

Analiza pe domenii de activitate arată că lucrările de construcţii rămân principala sursă de datorii la stat. Companiile din construcţii de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale au cumulat datorii de 5,3 miliarde lei în T4/2025, fiind şi domeniul cu cel mai mare număr de firme restante (5.992).

Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi tutunului a raportat datorii de 4,5 miliarde lei, urmat de comerţul cu ridicata specializat al altor produse, cu 2,8 miliarde lei.

Alte domenii cu niveluri ridicate de restanţe sunt: Industria chimică - 2,3 miliarde lei; Activităţi de protecţie şi gardă - 1,9 miliarde lei; Construcţia de drumuri şi căi ferate - 1,9 miliarde lei; Transportul rutier de mărfuri - 1,7 miliarde lei.