Un senator ales pe listele SOS România, cercetat după ce ar fi furat un rucsac dintr-un hotel

Senatorul Paul Gheorghe, ales inițial pe listele SOS România și în prezent membru al partidului „Dreptate și Frăție” al lui Luis Lazarus, este cercetat de poliție după ce a sustras un rucsac dintr-un hotel din Piatra Neamț.

Victima uitase rucsacul la recepție, iar senatorul a luat obiectul și a plecat. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale hotelului. În rucsac se aflau o tabletă și suma de 1.500 de lei.

„Astăzi, polițiștii din Piatra Neamț au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel din municipiu un rucsac, ce conținea o tabletă și o sumă de bani. După vizionarea imaginilor, s-a stabilit faptul că rucsacul a fost luat de către un bărbat, identificat în persoana numitului Gheorghe Daniel-Paul-Romeo, senator în Senatul României, care a fost depistat ulterior, rucsacul fiind găsit în portbagajul autoturismului cu care acesta se deplasa. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, în care se continuă cercetările”, a transmis Poliția într-un comunicat oficial.

Senatorul Paul Gheorghe a devenit recent membru al noului partid al europarlamentarului Luis Lazarus, „Dreptate și Frăție”.

Într-un mesaj public, acesta a explicat motivele transferului și viziunea politică.

„Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție, o mișcare de centru-dreapta care crede în oameni, în principii și în nevoia reală de schimbare a modului de a face politică în România. Nu am luat această decizie ușor. Am făcut-o din convingerea că țara noastră are nevoie de o altfel de politică — una bazată pe respect, onestitate și curajul de a spune adevărul. De azi, voi activa ca senator neafiliat, dar cu aceeași dorință de a reprezenta cetățenii cu demnitate, responsabilitate și transparență. Cred în dreptate, frăție, muncă și în speranța că putem construi împreună o țară mai dreaptă, mai curată și mai unită. E timpul să readucem încrederea în politică și demnitatea în slujirea publică”, a declarat Gheorghe.