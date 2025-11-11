search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Gheboasă, amendat din nou de poliție. Artistul a reclamat furtul mașinii, dar vehiculul era parcat lângă casă

0
0
Publicat:

Gheboasă ar fi fost din nou amendat de poliție. Artistul a reclamat furtul autoturismului său, însă în urma verificărilor s-a constatat că mașina nu dispăruse, ci era parcată în apropierea locuinței sale, notează Cancan.ro. 

FOTO: Captură Video / ProTV
FOTO: Captură Video / ProTV

Trapperul s-a prezentat recent la o secție de poliție pentru a depune o plângere penală privind presupusul furt al autoturismului său BMW, notează sursa citată. El le-ar fi spus polițiștilor că mașina i-a fost sustrasă din zona subsolului blocului în care locuiește și că, totodată, i-ar fi dispărut o sumă de bani din locuință.

Declarațiile sale au determinat deschiderea unei anchete, iar polițiștii au început imediat verificările. La scurt timp, oamenii legii au descoperit că autoturismul nu fusese furat, ci se afla parcat în apropiere, la un magazin Lidl din zona locuinței sale.

Conform informațiilor citate de Cancan, autoritățile au constatat că mașina nu fusese mișcată de la locul respectiv și că nu existau urme ale vreunei infracțiuni. În aceste condiții, Gheboasă ar fi fost sancționat contravențional pentru apelarea abuzivă a organelor de poliție.

Nu este prima dată când artistul intră în atenția autorităților. În urmă cu aproximativ un an, el a fost amendat cu 4.800 de lei, după ce a fost prins având asupra sa substanțe interzise pentru consum propriu. Gheboasă a fost vizat și într-un dosar DIICOT în urma unor percheziții care vizau persoane suspectate de trafic de droguri.

Trapperul a devenit cunoscut publicului larg prin aparițiile sale de la festivalul Untold, unde prestațiile sale au stârnit controverse din cauza versurilor cu limbaj vulgar.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
digi24.ro
image
Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Meseria la care tinerii din Generația Z visează: „Stresul poate fi mai mare decât pe Wall Street”
gandul.ro
image
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
mediafax.ro
image
Cât de mult a slăbit Dan Alexa la Asia Express. Antrenorul recunoaște că a traversat momente complicate și pe plan personal: ”Acum mă stabilizez”
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
A rupt tăcerea, după ce și-a prins iubitul cu altă femeie și a publicat imaginile pe internet! ”Cel mai trist lucru”
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
Cine este românul care a câștigat marele premiu la Loto. Mesajul transmis după ce a ridicat banii
observatornews.ro
image
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cât pierzi la pensie dacă ai avut concedii fără plată sau întreruperi de activitate
playtech.ro
image
Condamnare pe viață pentru criminalul din Teleorman care a ucis-o pe Mihaela? Avocat: „Sunt multiple infracțiuni”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
O elevă de 17 ani s-a stins pe patul de spital, la Timișoara, după ce a mâncat „fructele roșii ale unei plante ornamentale”
kanald.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
ANAF vânează tot ce postați pe rețelele sociale. Fiscul caută poze cu mașini și petreceri
mediaflux.ro
image
„Noi vrem să plecăm” » Pintilii are planul făcut: când o rupe cu FCSB
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Locul superb din Europa unde poți face plajă la mijlocul lunii noiembrie: „În România se deschid Târgurile de Crăciun. Aici: costum de baie și apă turcoaz”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
Kate și Camilla de Ziua Comemorării, 2025, cu maci la rever, Profimedia (2) jpg
Îndrăzneața Kate! În momentul în care trebuia să fie cea mai pioasă, Prințesa s-a găsit să sfideze regulile regale
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Locul superb din Europa unde poți face plajă la mijlocul lunii noiembrie: „În România se deschid Târgurile de Crăciun. Aici: costum de baie și apă turcoaz”

OK! Magazine

image
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!