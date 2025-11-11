Gheboasă, amendat din nou de poliție. Artistul a reclamat furtul mașinii, dar vehiculul era parcat lângă casă

Gheboasă ar fi fost din nou amendat de poliție. Artistul a reclamat furtul autoturismului său, însă în urma verificărilor s-a constatat că mașina nu dispăruse, ci era parcată în apropierea locuinței sale, notează Cancan.ro.

Trapperul s-a prezentat recent la o secție de poliție pentru a depune o plângere penală privind presupusul furt al autoturismului său BMW, notează sursa citată. El le-ar fi spus polițiștilor că mașina i-a fost sustrasă din zona subsolului blocului în care locuiește și că, totodată, i-ar fi dispărut o sumă de bani din locuință.

Declarațiile sale au determinat deschiderea unei anchete, iar polițiștii au început imediat verificările. La scurt timp, oamenii legii au descoperit că autoturismul nu fusese furat, ci se afla parcat în apropiere, la un magazin Lidl din zona locuinței sale.

Conform informațiilor citate de Cancan, autoritățile au constatat că mașina nu fusese mișcată de la locul respectiv și că nu existau urme ale vreunei infracțiuni. În aceste condiții, Gheboasă ar fi fost sancționat contravențional pentru apelarea abuzivă a organelor de poliție.

Nu este prima dată când artistul intră în atenția autorităților. În urmă cu aproximativ un an, el a fost amendat cu 4.800 de lei, după ce a fost prins având asupra sa substanțe interzise pentru consum propriu. Gheboasă a fost vizat și într-un dosar DIICOT în urma unor percheziții care vizau persoane suspectate de trafic de droguri.

Trapperul a devenit cunoscut publicului larg prin aparițiile sale de la festivalul Untold, unde prestațiile sale au stârnit controverse din cauza versurilor cu limbaj vulgar.