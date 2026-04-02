Armata pregătește recrutarea a 3.500 de militari voluntari. Radu Miruță: „Avem banii, știm unde se vor desfășura aceste activități”

Radu Miruță, ministrul Apărării, a anunțat joi, 2 aprilie, că programul privind formarea unei armate de voluntari intră în linie dreaptă, iar prima etapă va include aproximativ 3.500 de recruți.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, în care ministrul a explicat că Guvernul lucrează în prezent la cadrul legal necesar desfășurării programului.

„Vor fi probabil 3.500, nu chiar 3.000. Încercăm să strângem rândurile pentru a face rost de sume de bani. Nu s-a putut face nimic până săptămâna trecută, când a fost aprobat bugetul”, a precizat Miruță.

Potrivit ministrului Apărării, Statul Major a transmis deja o propunere de Hotărâre de Guvern care să reglementeze activitatea voluntarilor.

„Acum, avem banii, știm câți, știm unde se vor desfășura aceste activități, însă trebuie promovat actul normativ la nivelul Guvernului. Asta se întâmplă în aceste zile”, a adăugat oficialul.

Bugetul Apărării crește cu 19%

Radu Miruță a reamintit că, pentru anul 2026, Ministerul Apărării beneficiază de un buget de 49,426 miliarde de lei, echivalentul a 2,45% din PIB, în creștere cu 19% față de anul precedent.

„Un efort important, care arată clar direcția: o Românie mai sigură și mai pregătită”, a subliniat ministrul.

Aproape 40% din buget va fi direcționat către modernizarea Armatei, prin achiziția de echipamente și dezvoltarea de capabilități noi.

Programul pentru soldați gradați voluntari, în prima etapă

Miruță a explicat că, în urma negocierilor din Coaliție, au fost asigurate fondurile necesare pentru prima etapă a programului destinat soldaților gradați voluntari. Aproximativ 3.000 de tineri vor putea beneficia de pregătire militară de bază, cu posibilitatea de a urma ulterior o carieră în Armat, „tineri care vor descoperi un sens nou în viață”,

Ministrul Apărării a subliniat că programul reprezintă o oportunitate atât pentru participanți, cât și pentru consolidarea capacității de apărare a României.