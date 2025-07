Dragoș Anastasiu a încercat să justifice mita: „Există șpăgi de supraviețuire și șpăgi de îmbogățire”

Dragoş Anastasiu a încercat, duminică, în ziua în care și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier, să explice că există două tipuri de şpăgi: de supravieţuire şi de îmbogăţire” și că, în cazul său „situația a fost una de supraviețuire”.

„În momentul în care am aflat toate aceste lucruri — și vă spun sincer, când ai peste 20 de companii, e greu să ai toate informațiile în același timp — am decis, împreună cu partenerul meu, să spunem adevărul. El semnase contractul, eu am știut din prima fază, am fost martor și mi-am asumat această realitate. A fost o situație de criză majoră, iar ce s-a întâmplat apoi ați văzut: am fost catalogat ca șpăgar”, a explicat vicepremierul, duminică, într-o conferință de presă.

„În cazul nostru, situația a fost una de supraviețuire”

Dragoș Anastasiu a explicat că firma sa „s-a aflat într-o zonă de frică și de adaptare. De supraviețuire”:

„Aș vrea să spun de la început un lucru foarte clar. S-a făcut un studiu recent cu privire la șpagă în România. Există două tipuri de șpagă: șpaga de supraviețuire și șpaga de îmbogățire. În anii ’90, șpaga se dădea cu plicul sau cu geamantanul. Din anii 2000, lucrurile s-au schimbat: nu se mai merge cu plicul, ci cu contracte de consultanță sau alte forme mai „sofisticate”. În cazul nostru, situația a fost una de supraviețuire. Pe toată perioada în care aceste contracte au continuat, cu facturi neplătite, compania noastră s-a aflat într-o zonă de frică și de adaptare. De supraviețuire.”

Atanasiu a subliniat că, în niciun moment, nu ar fi fost vorba despre o dorință de îmbogățire personală.

„Și mai spun ceva: în toată această perioadă, compania noastră a plătit 75 de milioane de lei impozite la stat. Nu a existat nicio secundă în care să se poată spune că am făcut evaziune fiscală. Avem și vom avea toate veniturile înregistrate. Am avut și vom avea toate salariile plătite oficial — spre deosebire de multe firme unde salariile se plătesc pe minimul pe economie și restul „în plic”. Și poate ar trebui să ne întrebăm de ce se întâmplă asta. Repet: nu a fost vorba, în niciun moment, despre dorința de îmbogățire personală”, a explicat Anastasiu.

Riscul e să fac mai mult rău decât bine

Amintim că Dragoș Anastasiu și-a anunțat duminică demisia din funcția de vicepremier, pe fondul presiunii publice și politice generate de dezvăluirile legate de implicarea sa într-un dosar de corupție privind mituirea unei funcționare ANAF în perioada 2009–2017

„În acest moment, în acest climat, îmi este foarte clar că nu mai pot ajuta. Indiferent ce aș spune sau ce aș face, procesul de denigrare va continua — pornind, poate, de la unele fapte reale, dar împinse la extrem și folosite pentru a compromite”.

Anastasiu a precizat că a discutat cu premierul și i-a comunicat deschis că își asumă retragerea:

„I-am spus că riscul e să fac mai mult rău decât bine. Și că a venit momentul să fac un pas în lateral sau în spate – cum vreți să-i spuneți – și să îmi prezint demisia”.