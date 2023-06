UDMR nu renunță la ministerele-cheie. Preluarea Dezvoltării de PSD sau PNL , echivalentă cu scoaterea de la guvernare SURSE

UDMR nu vrea să renunțe nici la Ministerul Dezvoltării, nici la cel al Mediului, odată cu rocada premierilor, susțin surse de la vârful Uniunii pentru „Adevărul”. Partidul condus de Kelemen Hunor consideră că lăsarea fără unul din acestea înseamnă scoaterea lor de la guvernare.

UDMR este decis să nu facă niciun pas în spate și să accepte să cedeze unul sau ambele ministere importante celor din PNL sau PSD. Mai precis, să accepte un eventual schimb pentru Ministerul Dezvoltării sau pentru Ministerul Mediului, adică primirea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene plus încă un portofoliu mai puțin important, susțin surse de la vârful Uniunii pentru „Adevărul”.

Ideea UDMR este că atât Tanczos Barna (Mediu), cât și Cseke Attila (Dezvoltare) și-au făcut foarte bine treaba. „Cseke Attila a avut pe mână proiecte cu foarte mulți bani pentru comunitățile locale și a reușit să îi împartă de așa natură încât să nu apară discuții, conflicte și să fie probleme Coaliție. A fost un om al echilibrului. Ce anume îi poate cineva reproșa, ca să nu mai gestioneze Ministerul Dezvoltării, că noi nu știm?”, punctează un lider din conducerea centrală a UDMR.

UDMR consideră că în momentul în care un portofoliu din cele deținute acum de Uniune, protocolul din 2021 ar fi încălcat și atunci formațiunea nu mai este parte a guvernării, din moment ce nu este respectată.

În ultimele zile, relația între UDMR și partidele Coaliției a ajuns să fie iar una tensionată, de data aceasta inclusiv în ceea ce privește și conclucrarea cu PSD-ul. Între Marcel Ciolacu și liderul de grup al UDMR, Csoma Botond, a fost inclusiv un schimb de replici în Parlament, după ce Uniunea s-a abținut de la votarea unui proiect promovat de PSD. „Nu mai avem Coaliție?”, l-a întrebat Ciolacu pe Csoma, care a precizat că nu exista nicio înțelegere parafată pentru susținerea proiectului de lege.

Incendiile stinse

În urmă cu două săptămâni, când Nicolae Ciucă a anunțat că se amână rotativa guvernamentală, Kelemen Hunor a vorbit despre momentele dificile din cadrul Coaliției.

„În continuare sunt convins că e nevoie de predictibilitate, e nevoie de responsabilitate şi e nevoie de a întări încrederea în societate. Există emoţii în societate, cunoaştem problemele societăţii şi ne-am asumat să le rezolvăm. În această perioadă am avut multe incendii - cu o mână am stins incendiile, cu mâna cealaltă am construit, fiindcă acesta este rostul guvernării. (...) Problemele din sistemul de învăţământ sunt cunoscute pentru Guvern şi pentru această coaliţie, pot fi rezolvate. Rezolvarea este în mâna Guvernului, în mâna Parlamentului şi rezolvarea trebuie să fie una etapizat, dar da, avem nevoie de învăţământ de calitate, cum avem nevoie de servicii publice de calitate pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate şi vom reuşi să le rezolvăm, aşa cum am reuşit şi până acum din 2020 şi apoi din 2021. Aseară am decis împreună să continuăm în această formulă, cu Nicolae Ciucă premier şi să dăm răspuns aşa cum doreşte societatea şi aşa cum ne-am asumat în programul de guvernare”, a afirmat Kelemen Hunor.