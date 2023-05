Coaliția amână schimbarea premierilor. Ciucă: Până la soluționarea problemelor nu-mi depun mandatul

Premierul României, Nicolae Ciucă, a anunțat, într-o conferință de presă, unde i-a avut alături pe Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor, că va fi amânată rocada premierilor până când sunt rezolvate problemele, cea mai mare fiind cea legată de greva generală din educație.

„Guvernul pe care îl conduc și care ar eo susținere parlamentară consolidată. Suntem aici cu președintele PSD și președintele UDMR. Am văzut că singura șansă să trecem de probleme e să realizăm o Coaliție poltiică stabilă. Ceea ce am realizat. Puterm să afirmă căm prin această stbilitate apolitică am putut să gestionăm și criza energetică, am putut să asigurăm și consecințele războiului din Ucraina, să gestionăm și efectele inflației, care a început să scadă. Consider că toate aceste măsuri ne-au asigurat și creșterea economică”, a afirmat Nicolae Ciucă

„Am stabilit la nivel poiliic că la jumătatea perioadei, la un an și jumătate din noiembrie 2021, (...), să-mi depun mandatul, iar el să fie preluat de domnul președinte Marccel Ciolacu”, a completat liderul de la Palatul Victoria.

„Azi ar fi trebuit să-mi depun mandatul în condiții în care situația se menținea la un anumit echilibru. Ținând cont de faptul că (...) după discuțiile la nivelul Coaliției, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învățământ, să menținem dialogul ca să găsim soluții pentru probleme cadrelor didactice și să facem în așa fel încât împreună cu dumnealor să găsim soluții”, a mai punctat premierul României.

„Vom continua să menținem dialogul cu sindicatele. Le-am pus în față toate datele, onest și real”, a mai susținut Nicolae Ciucă.

„Cred că e foarte important să menționăm că măsurile luate nu au fost îndreptate în altă direcție decât aceea că dacă spunem și facem. Am avut un dialog deschiscu tot mediul asociativ, cu tot mediul de business”, a precizat președintele PNL.

„În atare condiții, am avut discuții până aseară târziu, ne-am revăzut de dimineață. Am convenit ca până la soluționarea acestor probleme să nu-mi depun mandatul și să-mi asum responsabilitatea funcției de premier. În felul cesta sper să fie create condițiile ca într-o perioadă de timp cât mai scurtă, să punem planul de rocadă la nivel de Coaliție”, a subliniat Ciucă

Ciolacu: „E o decizie corectă”

Marcel Ciolacu a subliniat că decizia anunțată de Nicolae Ciucă „e una corectă” și schimbările guvernamentale nu puteau avea loc într-un climat tensionat.

„Această guvernare nu este doar despre stabilitate, ci este și despre asumare. Eu am spus încă de săptămâna trecută, înaintea discuțiilor politice trebuie să ne asumăm împreună rezolvarea problemelor majore din societate”, a punctat Ciolacu. „Este o decizie pe care ne-o asumăm împreună, împreună o să continuăm, eu reprezentând Legislativul, dumneavoatră reprezentând Executivul, o să încercăm să rezolvăm asceastă problemă, dar trebuie să avem și echilibrul de a găsi argumentele cele mai prielnice, și împreună ne-am asumat că în programul de guvernare prioritatea numărul unu sunt profesorii și sistemul de sănătate”, a completat șeful PSD.

„Sunt convins că e nevoie de predictibilitate, responsabilitate și de a întări încrederea în societatea. Există emoție în societate”, a punctat și Kelemen Hunor. „Cu o mână am stins incendii, cu o mână am construit”, a subliniat, metaforic, liderul UDMR.

Decizia a fost luată joi seară, au precizat cei trei lideri ai Coaliției. Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor nu au vrut să ia nicio întrebare din partea presei, deși au fost cerute detalii despre decizie.