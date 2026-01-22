Guvernul a adoptat, joi, un proiect de lege care transpune în legislaţia naţională cele mai noi reglementări europene în materie de digitalizarea cooperării judiciare şi a accesului la justiţie.

Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru completarea Ordonanței de urgenţă nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, a anunţat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Actul normativ transpune în legislaţia naţională cele mai noi reglementări europene în materie de digitalizarea cooperării judiciare şi a accesului la justiţie în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie civilă, comercială şi penală, în conformitate cu prevederile art. 5 şi 6 din Regulamentul (UE) 2023/2844 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2023.

Potrivit proiectului, se reglementează posibilitatea ca părţile implicate în cauze transfrontaliere în materie civilă şi comercială şi reprezentanţii lor să participe la proces, cu încuviinţarea instanţei, prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală, sub condiţia ca aceste mijloace să permită verificarea identităţii părţilor şi să garanteze securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi calitatea transmisiunii, precum şi respectarea legislaţiei privind datele cu caracter personal.

De asemenea, persoana care asistă sau reprezintă partea, traducătorul sau interpretul pot participa la şedinţa de judecată desfăşurată prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală chiar şi fără a fi prezenţi fizic lângă parte, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.