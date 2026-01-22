search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Digitalizare în justiție. Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru participarea online la procese

0
0
Publicat:

Guvernul a adoptat, joi, un proiect de lege care transpune în legislaţia naţională cele mai noi reglementări europene în materie de digitalizarea cooperării judiciare şi a accesului la justiţie.

Proiectul de lege a fost adoptat, joi, de Guvern FOTO gov.ro
Proiectul de lege a fost adoptat, joi, de Guvern FOTO gov.ro

Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru completarea Ordonanței de urgenţă nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, a anunţat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Actul normativ transpune în legislaţia naţională cele mai noi reglementări europene în materie de digitalizarea cooperării judiciare şi a accesului la justiţie în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie civilă, comercială şi penală, în conformitate cu prevederile art. 5 şi 6 din Regulamentul (UE) 2023/2844 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2023.

Potrivit proiectului, se reglementează posibilitatea ca părţile implicate în cauze transfrontaliere în materie civilă şi comercială şi reprezentanţii lor să participe la proces, cu încuviinţarea instanţei, prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală, sub condiţia ca aceste mijloace să permită verificarea identităţii părţilor şi să garanteze securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi calitatea transmisiunii, precum şi respectarea legislaţiei privind datele cu caracter personal.

De asemenea, persoana care asistă sau reprezintă partea, traducătorul sau interpretul pot participa la şedinţa de judecată desfăşurată prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală chiar şi fără a fi prezenţi fizic lângă parte, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
digi24.ro
image
Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă
stirileprotv.ro
image
Vortexul polar revine în România. Va fi o scurtă vreme mai cald, apoi iarna revine în forță
gandul.ro
image
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
mediafax.ro
image
Mașinile lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare. Averea fostului iubit al Mihaelei Rădulescu a ajuns la familia cascadorului
fanatik.ro
image
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți: Minorii au plănuit crima timp de o lună. Care ar fi motivul
digi24.ro
image
Un scenariu alarmant este discutat în Germania, „dacă Donald Trump nu reconsideră problema Groenlandei”
gsp.ro
image
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Guvernul anunță pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. „Nu se aplică pensiilor contributive”
antena3.ro
image
Închisoare sau muncă în folosul comunităţii pentru românii care nu îşi plătesc amenzile
observatornews.ro
image
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. Explicaţiile oficiale ale autorităţilor
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, conflict la finalul meciului de la Australian Open: „Nu ai fost fair-play, prieteno!”. Ce a deranjat-o pe româncă. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit recalcitrant
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Mesajul postat de sora lui Mario, adolescentul lăsat fără viață și îngropat de prietenii săi: „Las aceste poze și filmulețe aici pentru..”
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Doliu uriaș în politica din România! A MURIT liderul, Nicușor Dan este în stare de ȘOC
romaniatv.net
image
Donald Trump a lansat Consiliul Păcii, la Davos: Vom putea face practic tot ce dorim VIDEO
mediaflux.ro
image
Un scenariu alarmant este discutat în Germania, „dacă Donald Trump nu reconsideră problema Groenlandei”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Prințesa Alice de Battenberg profimedia 0379463753 jpg
Prințesa internată la azilul de nebuni! Soacra Reginei Elisabeta, tratată inuman pentru schizofrenie de însuși Sigmund Freud
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Scarlett Johansson și soțul Colin Jost foto Profimedia jpg
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri

OK! Magazine

image
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
Majoritatea infarctelor și accidentelor cerebrale au acești 4 factori de risc