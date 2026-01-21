search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Grindeanu, despre viitorul coaliției: „Evaluarea internă a PSD durează până după buget. Nu putem rămâne pasivi"

Publicat:

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, subliniază că deciziile privind participarea partidului la guvernare vor fi clarificate după adoptarea bugetului, iar păstrarea măsurilor de stânga este condiția pentru a rămâne în coaliție.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax
Liderul PSD, Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax

Sorin Grindeanu a explicat că primarii și aleșii locali PSD și-au exprimat opiniile în urmă cu șase-șapte luni, însă partidul se află acum „într-o evaluare internă, așa cum bine știți, până după buget”. El a precizat că pe lângă taxele locale mărite, este nevoie de propuneri la buget legate de pensii și indemnizațiile pentru mame.

„Trebuie să existe o recalibrare a pensiilor, fiindcă anul trecut, în 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic. De asemenea, sunt indemnizațiile pentru mame. Au fost scoase; lucrurile trebuie să revină la normal”, a afirmat Grindeanu.

„Ceea ce s-a întâmplat prin mai-iunie e o moștenire grea, mascată sub un deficit extraordinar care se dovedește a nu fi fost real. Ce taxe, în afară de creșterea TVA-ului de la 19 la 21%, iar încasările la bugetul de stat au fost semnificativ la fel, chiar dacă a crescut TVA. Ce lucruri extraordinare s-au întâmplat? (…) Deficitul rebuie redus, dar ceea ce s-a proiectat, un dezastru, nu se poate. Se va vedea la execuția bugetară la finalul anului”, a declarat  liderul social-democraților. 

Grindeanu a subliniat că păstrarea PSD în coaliție este condiționată de includerea unui pachet de relansare economică.

„E absolut necesar ca la următoarea asumare, următorul pachet, în speță cel care se referă la administrația locală și centrală, să existe și acest pachet de relansare economică. Nu se poate altfel. Nu putem doar să discutăm despre tăieri, despre reduceri, dacă se dorește ca PSD să rămână în Coaliție. Dacă nu se întâmplă, înseamnă că nu se mai dorește participarea PSD.”

Liderul PSD a explicat de ce partidul a rămas la guvernare: „Am acceptat să facem parte din coaliție, am făcut acel proces intern de consultare a colegilor, au votat toți, și s-a votat într-un procent covârșitor să rămânem la guvernare din dorința de a face bine. Suntem în situația în care suntem singurul partid social-democrat într-o coaliție de dreapta formată din patru partide. Nu e simplu; sunt tot felul de domni care încearcă să ne împingă afară din coaliție. Noi nu vrem să plecăm, cât timp sunt acceptate și măsuri de stânga. Nu suntem pe post de ridicători de mână. De fiecare dată când vor exista excese în actul de guvernare nu vom tăcea, doar pentru că suntem parte a coaliției. Rămânem în coaliție ca să încercăm să reparăm măsurile de dreapta, haotice.”

„Timp de un an și zece luni, PNL va da premier; nu e treaba PSD să spună cine să ocupe funcția, e treaba PNL. Apoi PSD va ocupa această funcție. Asta nu înseamnă că asistăm pasiv la aceste măsuri. În aceste luni, sub acea scamatorie, toate aceste măsuri de dreapta, sălbatice, au dus la o scădere drastică a puterii de cumpărare. Asta trebuie să se termine; sunt optimist că se va întâmpla”, a mai declarat acesta. 

