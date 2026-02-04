search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Moțiunea e un instrument democratic, nu o jucărie de PR ieftin”

Publicat:

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, se va confrunta săptămâna viitoare cu o moțiune simplă la Senat, inițiată de AUR și PACE – Întâi România, care îl acuză că ar compromite credibilitatea politicii de apărare prin declarații „iresponsabile și lipsă de analiză strategică”.

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță. FOTO: Facebook
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță. FOTO: Facebook

„AUR și alți colegi din opoziție au decis să transforme un fake news într-o altă moțiune simplă împotriva mea. Motivul? O declarație tehnică corectă despre Groenlanda, scoasă complet din context și rostogolită cu titluri mincinoase de o întreagă mașinărie de propagandă. Voi merge în Parlament, așa cum este firesc, din respect pentru instituție și pentru cetățenii care și-au trimis acolo reprezentanții prin vot. Dar le reamintesc inițiatorilor: moțiunea simplă e un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin. Să o folosești pe un subiect inventat nu e doar o pierdere de timp, e o formă de dispreț pentru oamenii pe care spui că îi reprezinți”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Miruță a precizat că la dezbaterea din Parlament va răspunde „cu respect și cu date”.

„Poate sunt prea direct uneori. Poate că, în anumite momente, mi-a lipsit claritatea. Dar știu sigur un lucru: nu am să îndulcesc realitatea și nu am să ambalez adevărul în jumătăți de propoziții care să sune bine la televizor. Rolul unui ministru este să spună lucrurilor pe nume, nu să le ascundă în ambalaje poleite. Îi respect pe cetățenii care i-au votat pe parlamentarii AUR. Tocmai de aceea, le spun sincer: întrebați-i dacă asta e tot ce pot face pentru voi. Să transforme o minciună în moțiune? Să ignore subiectele serioase – cum ne dotăm armata, cum sprijinim rezerviștii, cum gestionăm provocările de securitate din regiune – doar pentru câteva titluri bombastice? Am spus-o și o repet: voi fi prezent în Parlament. Voi răspunde cu respect și cu date. Dar sper că, măcar în al doisprezecelea ceas, toți ne vom aminti că politica nu e doar spectacol. E, în primul rând, responsabilitate. România are nevoie de o dezbatere onestă, pe teme reale, nu de campanii construite pe fabulații. Eu rămân deschis, transparent și gata să muncesc pentru lucrurile care contează cu adevărat”, a adăugat ministrul.

Despre moțiune

Moțiunea, intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”, vizează gestionarea politicii de securitate și apărare națională în contextul declarațiilor referitoare la „potențiala desfășurare de trupe românești în Groenlanda”.

Cei 41 de semnatari, senatori AUR și PACE – Întâi România, își exprimă „dezaprobarea fermă față de modul în care Ministerul Apărării, sub conducerea USR, gestionează un domeniu esențial pentru suveranitatea, siguranța și credibilitatea statului român” și susțin că „Armata României nu este un instrument de comunicare politică și nu poate fi utilizată pentru a valida agende ideologice sau pentru a produce capital electoral”.

„Forțele armate reprezintă una dintre puținele instituții care se bucură de încrederea cetățenilor, iar această încredere trebuie protejată prin decizii responsabile și printr-o comunicare publică sobră și riguroasă. (...) România are nevoie de strategie, responsabilitate și competență în domeniul apărării, nu de improvizație politică”, se încheie documentul depus miercuri în plenul Senatului.

