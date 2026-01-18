search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Traian Băsescu, despre cea mai mare problemă a României: Tehnic, nu văd o rezolvare aici

Publicat:

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a explicat care este, în opinia sa, cea mai mare problemă pe care o are țara în prezent, menționând că din punct de vedere tehnic nu vede cum ar putea fi rezolvată.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu
Traian Băsescu a spus care este cea mai mare problemă a României. Foto Mediafax

Dobânda la împrumuturi crește cu o viteză impresionantă. Deci, anul acesta, în 2025, am plătit cam 11 miliarde de euro dobânzi. Iar perspectiva este de creștere, având în vedere dobânzile mari la care s-a făcut împrumutul”, a declarat Traian Băsescu.

„Acest lucru poate genera o dificultate majoră la un moment dat, pentru că, vă dau un exemplu, în următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, exercițiul financiar 2028-2034, avem circa 60 de miliarde. Dacă noi plătim 10-11 miliarde în fiecare lună (n.r. pe an, nu pe lună) ca dobânzi, practic, cele 60 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană îi plătim la dobânzi. Este aproape greu de imaginat cum o să ne descurcăm”, a mai susținut Traian Băsescu la Digi24.

Traian Băsescu susține că această creștere ar putea fi oprită doar cu un deficit bugetar zero, dar România a încheiat anul 2025 cu un deficit de 6,4%.

Tehnic, nu prea văd o rezolvare aici. Problema este să dai bătălia pentru a trece într-un timp cât mai scurt de la situația în care ești la un deficit bugetar zero. Deci încetezi să-ți crești datoria când ajungi la deficit bugetar zero. Cât timp ai deficit, fie și celebrul 3%, asta înseamnă că-ți crești datoria. Îți crești datoria, crești și dobânda pe care o plătești. Ori dacă datoria se rostogolește, dobânda nu se rostogolește, se plătește anual, se plătește cu precizie și riscul de a fi declarat în încetare de plăți vine de la neplata dobânzii, în principal, pentru că asta e, de fapt. Va trebui să împrumutăm nu numai pentru datorie, dar noi împrumutăm bani și ca să plătim dobânda”, a explicat fostul președinte.

La ce dobânzi împrumută statul banii

În toamna anului trecut, Ministerul Finanțelor anunța că, în premieră în 2025, costul de finanțare la împrumuturile statului în lei pe 10 ani a coborât sub pragul de 7% pe an. Pe alte maturități, mai scurte, Guvernul s-a împrumutat sub 7% în mai multe rânduri în 2025.

În 2026, statul a făcut deja primele împrumuturi cu dobânzi în scădere. 

Statul a împrumutat joi, 8 ianuarie, 1,99 miliarde de lei de pe piața internă, în cadrul primelor emisiuni de titluri de stat din acest an, rezultatul licitațiilor fiind unul pozitiv: statul a avut cerere însemnată, peste valoarea inițială din prospect în special la obligațiunile pe termen lung, iar împrumuturile au fost realizate la dobânzi în scădere.

Luni, 12 ianuarie, Ministerul Finanțelor a atras 1,2 miliarde de lei, de asemenea la dobânzi în scădere, ofertele de titluri de stat bucurându-se de sume mari subscrise de investitori, în principal bănci.

În cadrul primelor emisiuni interne de titluri suverane, Ministerul a împrumutat 986,5 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni pe 6 ani (scadența septembrie 2032), la o dobândă de 6,62% pe an, în scădere cu 50 de puncte de bază (0,5%) față de ultima licitație pe această scadență (septembrie 2032), din octombrie 2025

Ulterior, luni, în cadrul celei de-a doua runde de emisiuni de obligațiuni a acestui an, Finanțele au atras alte 1,2 miliarde de lei prin:

  • obligațiuni pe 12 ani (scadente în februarie 2038) – împrumut de 500 de milioane de lei, la o dobândă anuală de 6,64%, cu 33 puncte de bază (0,33%) sub nivelul dobânzii de la un împrumut similar din noiembrie;
  • obligațiuni pe 4,5 ani (scadente în iulie 2030) – împrumut de 700 milioane de lei, la o dobândă anuală de 6,43%, cu 0,47% mai ieftin decât în noiembrie. Ofertele înaintate de investitori au fost de 2,28 miliarde de lei, cea mai mare valoarea subscrisă la o emisiune pe piața primară de obligațiuni din martie 2025.

Nevoia de finanțare ar putea scădea abia din 2027

Ministerul Finanțelor a precizat că nevoile brute de finanțare ale României sunt estimate să scadă abia din 2027, pe măsură ce deficitul bugetar și sumele rambursate în contul serviciului datoriei publice se vor reduce, conform strategiei de administrare a datoriei publice 2025-2027. Potrivit documentului guvernamental, România va avea unele din cele mai mari nevoi de finanțare din istorie în următorii 2 ani: 288 miliarde de lei în 2026 (record) și 244 miliarde de lei în 2027.

O parte din necesarul de finanțare brut al lui 2026 a fost deja mutat în 2025 ca pre-finanțare, cu o țintă indicativă de 275-285 miliarde de lei pentru anul 2026 la un deficit bugetar estimat la 133,9 miliarde de lei (aprox. 6% dintr-un PIB estimat la 2.036 mld. lei) și un necesar pentru replata datoriei care ajunge la scadență de aprox. 154,3 miliarde de lei.

