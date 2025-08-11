Primarul Buzăulului îl susține pe Titus Corlățean la șefia partidului: „13% în sondaje arată că PSD-ul a pierdut din încrederea oamenilor”

Constantin Toma, primarul social-democrat al Buzăului, a anunțat luni, 11 august, că îl susține pe Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura la şefia partidului. El este un critic vehement al actualei conduceri a PSD.

„Dragi buzoieni, sunt în echipa domnului Titus Corlățean, care și-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a PSD. Din păcate, rezultatele politice obținute, respectiv patru rânduri de alegeri pierdute și acest 13% în sondaje arată că PSD-ul și-a pierdut mult din încrederea oamenilor”, a anunțat Constantin Toma, într-o postare pe Facebook.

Potrivit edilului, „neîncrederea se datorează în primul rând modului în care fosta și actuala conducere a PSD alături de PNL, au gestionat problemele țării, ducând România într-o criză profundă, care iată îi va afecta pe toți românii, pentru mult timp”.

„Așa cum spunea Titus Corlățean, în clipa de față există o mare de social democrați membri simpatizanți, care doresc o schimbare în bine. E un vulcan și oamenii ăștia nu înțeleg ce este sub ei. Va fi un proiect de relansare pe bază de oameni pregătiți, de bună calitate, credibili și cu moralitate.” Mult succes domnule Titus Corlățean!”, a transmis Constantin Toma, pe FB.

Duminică, 10 august, Titus Corlățean a anunțat oficial că va candida la șefia Partidului Social Democrat, deoarece formațiunea politică trebuie să fie condusă de „oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”.

„Eu discut cu colegii mei demult, mulți vor revitalizarea partidului (…) Există o mare dorință a social democraților care își doresc o schimbare în bine. Vom veni cu un proiect de relansare, cu oameni bine pregătiți, cu teme naționale, inclusiv cu tema identității creștine a partidului”, a declarat Titus Corlățean la Antena 3.