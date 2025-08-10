Titus Corlățean anunță că va candida la șefia PSD. „Nu sunt singur, sunt mulți colegi care-mi împărtășesc proiectul”

Titus Corlățean a anunțat oficial că va candida la șefia Partidului Social Democrat, deoarece formațiunea politică trebuie să fie condusă de „oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”.

Întrebat duminică seară dacă are intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat, Titus Corlățean a răspuns afirmativ.

Acesta a respins ipoteza că ar avea o înțelegere cu Victor Ponta și că ar fi avut mai multe întâlniri secrete pentru a-i convinge pe social-democrați să-l susțină la șefia partidului.

„Nu, nu facem lucruri în obscuritate. Eu discut cu colegii mei demult, mulți vor revitalizarea partidului (…) Există o mare dorință a social democraților care își doresc o schimbare în bine. Vom veni cu un proiect de relansare, cu oameni bine pregătiți, cu teme naționale, inclusiv cu tema identității creștine a partidului”, a declarat Titus Corlățean la Antena 3.

Referitor la ședința internă de luni, el a confirmat că discuțiile din interiorul partidului nu se vor rezuma doar la atitudinea reprezentanților USR, care au refuzat funeraliile fostului președinte al României, Ion Iliescu, deși sunt parteneri de coaliție.

„S-au acumulat prea multe lucruri (…). Personal, consider că ar fi rațional să discutăm temele de fond, de exemplu de ce PSD a tăcut în coaliție când s-au luat decizii pe educație, n-a existat nicio consultare. Și cum facem ca PSD în această guvernare să conteze, pentru că, în fapt, USR a devenit principalul partid de guvernare, ceea ce o realitate tristă pentru noi”, a spus Titus Corlățean.

El a afirmat totodată că nu a susținut ideea ca PSD să intre la guvernare în actuala coaliție și că nu înțelege de ce acum sunt lansate amenințări cu ieșirea de la guvernare.

„Eu lansez o întrebare publică, de ce s-a mai votat în PSD pentru a intra la guvernare? Pentru că a fost o discuție serioasă și în etape…N-a fost doar o simplă decizie – cu care eu n-am fost de acord – s-a tot discutat, iar dacă era să intrăm trebuia să avem o intrare puternică, chiar prin asumarea unor măsuri (…)”, a afirmat Corlățean. Acesta a precizat că în momentul de față se dovedește că PSD nu contează deloc în coaliția de guvernare.

Social-democratul a dat vina pe colegii de coaliție că au „au făcut tot ce s-a putut să mute problemele pe umerii PSD”.

„N-a fost corect din partea lor, pentru că au fost colegi de coaliție. Iar conducerea PSD ce a făcut? A tăcut, a tăcut până la un moment dat…cum a tăcut și în alte probleme”, a mai spus Corlățean.