PSD admonestat de PNL, după ce miniștrii social-democrați au absentat de la discuțiile Guvernului privind repatrierea românilor din Orientul Mijlociu

Liberalii au atras atenția luni, 2 martie, cu privire la absența miniștrilor PSD din ședința convocată la Guvern pentru repatrierea românilor aflați în Orientul Mijlociu, cerând PSD să renunțe la „poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției” și să opreasă atacurile interne. Reacția vine după ce social-democrații s-au reunit într-o ședință separată a Biroului Național al partidului.

„Cetățenii români sunt îngrijorați în aceste zile și cu privire la situația internațională și la impactul economic al unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu. În același timp, Guvernul României face eforturi susținute pentru a gestiona această situație dificilă, asigurându-se că românii sunt protejați, iar economia țării face față acestor șocuri externe.

Nu considerăm potrivit ca, în timp ce primul-ministru, viceprim-miniștrii și o serie de miniștri s-au reunit la Palatul Victoria pentru a găsi soluții de repatriere, în siguranță, a cetățenilor noștri aflați în zonele de conflict, PSD să se reunească în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției”.

Totodată, liberalii au atras atenția că este nevoie de colaborare în coaliție, cerând PSD să oprească atacurile interne.

„De aceea, cerem PSD să renunțe la poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției. Să oprească atacurile politice interne în această perioadă de incertitudine și tensiune internațională. Clasa politică, și mai ales partidele de guvernare, trebuie să demonstreze maturitate, responsabilitate și solidaritate față de interesele majore ale României. Partidele Coaliției trebuie să înțeleagă preocupările oamenilor și să își ajusteze prioritățile pentru a răspunde în mod corespunzător acestor preocupări.

Este momentul unei abordări realiste în Coaliție, axate pe colaborare și consens, care să depășească diferențele punctuale de viziune și să transmită românilor un mesaj unitar de seriozitate și încredere. România are nevoie urgentă de un buget onest, solid și previzibil, cu surse de finanțare reale, adaptat la noile provocări internaționale”.

Ședință extraordinară la Guvern

Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineață, la Palatul Victoria, o ședință extraordinară pentru a analiza situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului și în alte state din Orientul Mijlociu, din cauza escaladării conflictului militar.

Întâlnirea a început la ora 9:30 și a reunit viceprim‑miniștri și reprezentanți ai ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor, cu scopul de a coordona măsurile de sprijin și protecție a cetățenilor români.