Tanczos Barna vrea ca parlamentarii să decidă câți urși să fie împușcați: Parlamentul este ales de popor, nu de urși

Fostul ministru al Mediului a anunțat marți că va depune un proiect de lege prin care cota pentru vânătoare de urși bruni să fie stabilită prin lege, iar Academia Română să fie eliminată din procesul legislativ de stabilire a cotelor referitoare la gestionarea populației de urși.

„Academia Română l-a pus pe actualul ministru al Mediului într-o situație imposibilă. L-a pus să aleagă între un dosar penal pentru că dă ordinul fără aviz sau cu un aviz negativ. A făcut o propunere nelegală, pentru că nu are nicio bază legală să facă o propunere de cotă Academia Română. Obligativitatea consultării Academiei Române este prevăzută de lege și, în calitate de ministru nu am vrut să elimin Academia, din respect față de instituție.Dar am ajuns la concluzia că nu are ce căuta Academia Română în acest proces legislativ și, în calitate de senator, voi depune un proiect legislativ pentru a elimina Academia Română din acest proces legislativ, pentru că nu au specialiști. Dacă ar fi avut, ar fi venit la licitație, ar fi fost în Comisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii care a dat un aviz cu câteva remarci absolut hilare. Vorbim despre puma, despre studii legate de lupi, cu similitudini legate de populația de urs, comparații care nu își au locul într-un document semnat de profesori, de savanți de la Academia Română”, a spus Tánczos, potrivit G4Media.

Potrivit fostului ministru, termenii potriviți în ceea ce privește diminuarea urșilor bruni este extragerea sau împușcarea lor, nu uciderea lor. ”Oamenii sunt uciși, oamenii suferă”, a declarat fostul ministru al Mediului.

Tanczos a explicat că singura soluție este ca această cotă pentru ursul brun să se stabilească prin lege, ”iar Parlamentul, care este ales de popor, de oameni, nu de urși, și care are obligația să protejeze cetățeanul român, să decidă”.

Ordinul care permitea împușcarea a aproape 500 de urși, semnat de Tánzcos Barna, a primit un aviz negativ de la Academia Română.

Eliminare a 220 de urși-problemă

Din cei peste 500 de „urși-problemă” despre care se spunea că vor fi împușcați au mai rămas doar 220, potrivit precizărilor făcute de ministrul Mediului, Mircea Fechet.

„De foarte puțin timp, Academia Română ne-a comunicat punctul lor de vedere. Cred că cea mai importantă chestiune se referă la cota în sine. Cu alte cuvinte, Academia Română consideră că un număr de 140 de exemplare pentru cota de prevenție și 80 de exemplare pentru cota de intervenție ar trebui să fie suficiente. Din acest motiv, eu nu-mi propun să intru într-o negociere sau într-o dezbatere cu specialiștii Academiei Române. Voi lua de bună această cifră și am solicitat angajaților Ministerului Mediului, având în vedere că există conflicte aproape zilnice între urs și om, având în vedere că sunt județe extrem de afectate de aceste conflicte, fie că discutăm despre pagube însemnate în gospodăriile oamenilor, fie că vorbim despre pierderea de vieți omenești”, a afirmat ministrul Mediului, în urmă cu zece zile.

Pe 26 iulie, Ministerul Afacerilor Interne anunță că 21 de mesaje de avertizare referitoare la prezenţa urşilor în zona localităţilor, într-o singură zi. Cele mai multe mesaje de acest fel au fost transmie în judeţele Harghita și Prahova.