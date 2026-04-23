Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Este oficial: PSD iese de la guvernare. Demisiile miniștrilor DOCUMENT

Miniștrii PSD și-au dat joi, la ora 14.00, demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan.  PSD a deținut șase portofolii în Guvern: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole.  

„Momentul adevărului“, eveniment organizat de Partidul Social Democrat, la Palatul Parlamentului, în București. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

De asemenea, funcția de vicepremier a fost ocupată de Marian Neacșu, iar Secretariatul General al Guvernului a fost condus de Ștefan Radu Oprea.

”Retragerea miniștrilor PSD nu reprezintă o abandonare a guvernării, ci un act prin care este inițiată schimbarea cerută de o largă majoritate a cetățenilor români. Recesiunea, inflația, prăbușirea consumului și a producției impun o astfel de schimbare!

Ar fi fost iresponsabil să continuăm pe aceeași cale care s-a dovedit greșită, mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm! PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat, care să fie receptiv la problemele cetățenilor și care să aibă capacitatea de a colabora cu partidele care îi asigură majoritatea parlamentară.

Până la formarea unui nou guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană”, a arătat PSD într-un comunicat de presă.

DOCUMENT cu demisiile miniștrilor PSD

DOCUMENT cu demisiile miniștrilor PSD, 23 aprilie 2026
Imaginea 1/7: DOCUMENT cu demisiile miniștrilor PSD, 23 aprilie 2026
Odată cu demisiile anunțate, Guvernul condus de Ilie Bolojan își va modifica structura politică. Premierul urmează să desemneze miniștri interimari din rândul actualilor membri ai Cabinetului, pentru o perioadă de maximum 45 de zile.

În acest interval, în Parlament poate fi depusă o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat deja că va susține orice demers de acest tip.

„Noi ne-am spus din ziua unu şi chiar am enunţat de săptămâni şi luni bune poziţia AUR. Votăm orice moţiune simplă, orice moţiune de cenzură împotriva acestui guvern. Noi nu considerăm că PSD-ul este un partid serios care va depune o moţiune de cenzură şi care va duce la bun sfârşit ceea ce a spus”, a declarat liderul AUR, George Simion.

Acesta a reiterat că formațiunea sa va iniția o moțiune de cenzură în luna mai, conform calendarului anunțat: „Noi vom depune, conform calendarului, în luna mai pentru că noi ne ţinem de cuvânt”.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a precizat, după o întâlnire cu liderii UDMR la Parlament, că au fost analizate scenariile de funcționare ale Guvernului în cazul retragerii miniștrilor PSD. Potrivit acestuia, s-a convenit ca portofoliile rămase vacante să fie ocupate cât mai rapid de interimari, pentru a asigura continuitatea actului de guvernare.

