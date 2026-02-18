Nicușor Dan salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”

Președintele României, Nicușor Dan, a salutat decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților. Șeful statului a declarat că recalibrarea modului de calcul al acestor pensii reprezintă „un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”.

„Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Decizia a fost luată după șase ședințe ale Curtea Constituțională a României, care a respins sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție cu 6 voturi pentru și 3 împotrivă.

Astfel, proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților poate merge mai departe. Proiectul de lege urmează să meargă la președinte pentru promulgare.

Premierul Ilie Bolojan a salutat, la rândul său, verdictul CCR, arătând că acesta „confirmă corectitudinea demersului Guvernului României”. Executivul a subliniat că reforma pensiilor speciale a fost cerută insistent de societate și reprezintă „un pas major spre echitate”.

Totodată, Guvernul a anunțat că, în urma deciziei Curții Constituționale, vor fi demarate procedurile necesare pentru recuperarea fondurilor aferente acestui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).