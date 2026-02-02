search
Luni, 2 Februarie 2026
Raluca Turcan anunță depunerea unui proiect de lege pentru modificarea funcționării CCR: sancțiuni pentru absențe și eliminarea boicotului

Publicat:
Ultima actualizare:

Deputatul PNL Raluca Turcan a anunțat, luni, 2 februarie, că a depus în Parlament, împreună cu senatorul liberal Daniel Fenechiu, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale a României (CCR). Potrivit inițiatorilor, măsurile propuse nu afectează independența judecătorilor constituționali și nici inamovibilitatea acestora pe durata mandatului.

Măsurile propuse nu afectează independența judecătorilor, spune Turcan. FOTO: Facebook/Raluca Turcan
„Aşa cum am promis, am depus, împreună cu colegul meu, senatorul Daniel Fenechiu, proiectul pentru modificarea şi completarea Legii de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale. Proiectul poate fi completat prin dezbaterea parlamentară. Este un început pentru a discuta despre credibilitatea Curţii Constituţionale”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Aceasta susține că, în ultimii ani, Curtea Constituțională și-a pierdut din credibilitate din cauza suspiciunilor de conflict de interese, a amânărilor nejustificate ale unor decizii importante, precum și a absențelor repetate sau a boicotării lucrărilor Plenului.

Proiectul de lege prevede instituirea expresă a obligației judecătorilor CCR de a participa la ședințele Plenului, astfel încât boicotul să nu mai fie posibil. De asemenea, judecătorii care absentează nemotivat vor fi sancționați financiar cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență, fiind admise doar situații de natură medicală, caz fortuit sau de forță majoră.

Inițiativa legislativă mai prevede posibilitatea revocării judecătorilor de către Parlament sau de către președintele României, în funcție de autoritatea care i-a numit, în cazul în care aceștia se află în situații de incompatibilitate, absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv de la ședințele Plenului sau sunt în imposibilitatea de a-și exercita funcția pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

„Niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independenţa judecătorilor Curţii Constituţionale în exercitarea mandatului şi nici inamovibilitatea pe durata acestuia. Legea face un singur lucru: introduce standarde minime de conduită şi responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituţii”, a subliniat Raluca Turcan.

Aceasta a mai arătat că încrederea cetățenilor în instituții depinde de eliminarea strategiilor de boicot politic și de tergiversare a judecății, care nu ar trebui să-și mai găsească locul în cadrul Curții Constituționale a României.

Politică

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
