„Suntem ușurați”. Mesajul lui Nicușor Dan după atacul armat de la Washington

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de solidaritate față de Statele Unite ale Americii în urma atacului armat produs în timpul Cinei Corespondenților de la Casa Albă.

„România este astăzi ferm alături de Statele Unite. Atacul oribil de la Cina Corespondenților de la Casa Albă este un asalt nu doar asupra președintelui Trump și a echipei sale, ci asupra democrației”, se arată în mesajul publicat de Nicușor Dan pe platforma X.

Președintele a lăudat intervenția rapidă a forțelor de ordine în urma incidentului și și-a exprimat ușurarea privind siguranța președintelui Trump.

„Suntem ușurați că Președintele, Prima Doamnă și toți cei prezenți sunt în siguranță. Acțiunea rapidă a ofițerilor de aplicare a legii reflectă puterea instituțiilor americane”, mai transmite șeful de stat.

În final, Nicușor Dan a condamnat violența politică și a reiterat solidaritatea României față de Statele Unite.

„Violența politică nu își are locul în societățile noastre. România, un aliat puternic în cadrul NATO și un prieten al poporului american, își transmite întreaga solidaritate”, încheie liderul de la București.

Focuri de armă au izbucnit în afara sălii de gală a Dineului Corespondenţilor - la care Donald Trump participa pentru prima oară de când este preşedinte.

Donald Trump, Prima Doamnă şi membri ai administraţiei au fost evacuaţi şi puşi în siguranţă.

Şeful statului a făcut apoi declaraţii de presă, în care a salutat rapiditatea intervenţiei grăzilor înarmate, care au ripostat cu focuri de armă.

Potrivit primelor informaţii, autorul atacului armat de la Dineul Corespondenţilor este Cole Thomas Allen, în vârstă de 31 de ani, originar din Torrance, în California.