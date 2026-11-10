Nicușor Dan: România a făcut „tot ce putea fi făcut” pentru păstrarea trupelor americane. Decizia finală aparține Washingtonului

Președintele Nicușor Dan a explicat, marți seară, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că România a făcut toate eforturile în dialogul cu administrația americană privind viitorul prezenței militare a SUA pe teritoriul țării noastre, inclusiv prin oferta de a participa la acoperirea unei părți din costurile asociate staționării trupelor.

Militari americani la baza M. Kogălniceanu Foto: MApN

Întrebat despre posibilitatea ca România să suporte unele dintre cheltuielile privind prezența militarilor americani, șeful statului a precizat că analiza este în desfășurare la nivelul administrației de la Washington.

„Este un proces în curs demarat de administraţia americană”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că autoritățile române au depus toate eforturile pentru a susține menținerea actualei prezențe militare americane și pentru a obține o soluție favorabilă intereselor de securitate ale României.

„Eu cred că am făcut, noi, România, MAE, MAPN, firmele de lobby, tot ce putea fi făcut pentru ca soluţia să fie cât mai bună pentru România”, a declarat șeful statului.

Potrivit lui Nicușor Dan, propunerea prin care România ar urma să contribuie la o parte dintre costurile operațiunilor militare americane nu este una neobișnuită, fiind inspirată din modele aplicate și de alte state aliate ale Statelor Unite.

„Ne-am inspirat din ce fac alţii, de aici oferta de a împărţi costurile pentru păstrarea trupelor în România”, a explicat președintele.

Șeful statului a insistat însă că decizia finală nu aparține părții române și a evitat să avanseze un pronostic privind rezultatul evaluării aflate în curs.

„Mai departe, este o decizie a părţii americane, nu vreau să fac pronosticuri. România a fost foarte serioasă în acest demers”, a spus Nicușor Dan.

Liderul de la Cotroceni a apreciat că menținerea militarilor americani în România servește intereselor ambelor state, descriind cooperarea drept „un beneficiu reciproc”.