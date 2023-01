Stroe cere urgentarea construirii spitalelor regionale: Ministerul Sănătăţii are cam tot ce îi trebuie pentru a reuşi

Purtătorul de cuvânt al PNL susține că Ministerul Sănătății ar trebui să intre în fază de execuţie, în 2023, cu spitalele regionale, un orizont al finalizării lor fiind 2027-2028.

„În mod normal, după un an noi ne-am dori sau Guvernul şi-ar dori să se ajungă la faza de lucrări. Putem spune că în acest moment Ministerul Sănătăţii are cam tot ce îi trebuie pentru a reuşi, are acum posibilitatea de a apăsa pe acceleraţie şi a finaliza, are finanţare obţinută pentru faza a doua, are contractele încheiate încă din anul 2019-2020, s-a înfiinţat acea autoritate care să deruleze aceste contracte, Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate. Concluzia este ca aceste proiecte să înceapă cât mai curând, pentru a ne încadra în acea perioadă de finanţare”, a spus Ionuţ Stroe, într-o intervenție la Prima News.

Purătorul de cuvânt a ținut să precizeze că negocierile pentru banii europeni au fost făcute de Marcel Boloș, ministru liberal. „În acest condiţii, ministerul Sănătăţii are practic toate datele problemei pentru a demara lucrările şi pentru a intra în ultima fază de execuţie, în 2023”, a precizat purtătorul de cuvânt al PNL.

Reprezentantul PNL a menționat și faptul că ar exista niște termene asumate privind proiectele tehnice, primul fiind cel de la Iași, cu luna martie, al doilea Clujul, cu luna mai, iar ultimul fiind Craiova, în a doua parte a anului.

Stroe: Să nu ne încurcăm în birocrație

Purtătorul de cuvânt a punctat că un orizont pentru finalizarea lor ar fi 2027-2028 „Dacă e să ne referim la perspective, după ce se lansează aceste licitaţii pentru execuţie, ar trebui să avem nişte termene foarte clare. Dacă avem aceste proiecte tehnice gata, mergem spre faza de execuţie. Din punctul meu de vedere, ele ar trebui să fie gata cam până în 2027-2028, apropo de perspective, când se termină şi exerciţiul finanţării europene”, a completat Stroe. De asemenea, reprezentantul PNL a subliniat că ministerul ar fi indicat să nu se încurce cu birocrație.

Spitalele regionale, de care politicienii vorbesc de 17 ani, sunt încă în stadiul de proiect tehnic. Tema spitalelor regionale apare în spaţiul public în perioadele lipsite de campanii electorale, o dată la câteva luni, când mai e făcut vreun pas pentru construcţia acestora, în timp ce, înainte de scrutine, partidele se înghesuie să arunce promisiuni pe care ultimii 17 ani le-au dovedit a fi departe de realitate, dat fiind că niciuna din unităţile despre care s-a vorbit nu are nici măcar prima cărămidă pusă.

Toată epopeea acestor unităţi medicale are deja 17 ani. Prima dată, cu ideea construirii de spitale regionale, a venit Guvernul Tăriceanu, prin vocea ministrului Sănătăţii de la acea vreme, Eugen Nicolăescu.. Apoi, au urmat noi promisiuni, în perioada Guvernului Boc, iar ulterior Guvernele Ponta.

PSD-ul condus de Liviu Dragnea a marșat pe ideea construirii de spitale regionale în campania electorală din 2016, plus unul metropolitan, acestea fiind puncte principale în „programul de guvernare” viitor. Iar totul ar fi trebuit făcut în următorii patru ani. La plecarea PSD de la guvernare nici studiile de fezabilitate nu erau gata.