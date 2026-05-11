S.O.S. a depus propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Ce acuzații îi aduce președintelui partidul Dianei Șoșoacă

Grupul parlamentar S.O.S. România a anunțat depunerea, la Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, a propunerii de suspendare din funcție a președintelui României, Nicușor Dan.

Demersul SOS vizează declanșarea procedurii de analiză și dezbatere privind presupuse încălcări ale Constituției. Reprezentanții partidului susțin că solicitarea este întemeiată pe atribuțiile constituționale ale Parlamentului.

În documentul înaintat Parlamentului sunt invocate mai multe aspecte considerate de inițiatori drept probleme de ordin constituțional și instituțional. Printre acestea se află presupuse ingerințe în activitatea autorității judecătorești și a Consiliului Superior al Magistraturii, declarații publice considerate de semnatari drept presiuni asupra Curții Constituționale în cauze aflate pe rol, precum și neînaintarea către Parlament a propunerilor pentru numirea conducerii civile a serviciilor de informații, scrie ziare.com.

Totodată, inițiatorii fac referire la susținerea extinderii atribuțiilor serviciilor de informații în domenii cu impact judiciar și fiscal, la presupusa influențare a procesului constituțional de formare a Guvernului prin criterii politice sau ideologice și la implicarea directă în negocieri privind politicile guvernamentale.

Documentul menționează și modul de gestionare a unor teme legate de procesul electoral și securitatea națională, despre care semnatarii afirmă că ar fi fost abordate într-un cadru insuficient transparent.

Conform procedurii constituționale, propunerea urmează să fie comunicată președintelui României și transmisă Curții Constituționale pentru emiterea unui aviz consultativ. Ulterior, solicitarea va fi dezbătută și supusă votului Parlamentului în ședință comună.

În cazul în care Parlamentul ar aproba suspendarea, Constituția prevede organizarea unui referendum național pentru demiterea președintelui României în termen de cel mult 30 de zile.

„Grupul parlamentar S.O.S. România afirmă că acest demers reprezintă, în viziunea inițiatorilor, un instrument constituțional de control parlamentar și de protejare a ordinii constituționale, subliniind că procedura urmează cadrul legal și regulamentar prevăzut de legislația în vigoare“, se arată în comunicatul transmis de formațiune.

Nicușor Dan spune că nu se teme de suspendare

Recent, președintele Nicușor Dan a răspuns într-o conferință de presă, despre un eventual demers de suspendare anunțat de partidele suveraniste.

„De suspendare nu e o chestiune serioasă, suspendarea e un mecanism foarte serios în care Parlamentul și apoi cetățenii penalizează cetățenii care încalcă constituția, nu suntem deloc acolo”, a declarat președintele Nicușor Dan.