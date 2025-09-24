Avizul pentru finalizarea Hidrocentralei de la Pașcani va fi emis. Budăi: „O victorie importantă pentru moldoveni”

Deputatul PSD Marius Constantin Budăi a anunțat că premierul Bolojan a dispus emiterea avizului necesar finalizării Hidrocentralei de la Pașcani, considerând acest pas o victorie importantă pentru locuitorii Moldovei.

„În cele din urmă, premierul Bolojan a înțeles apelul PSD și a dat dispoziții pentru emiterea avizului!”, a transmis Marius Constantin Budăi, subliniind importanța proiectului. Deputatul a adăugat că succesul reprezintă „o victorie importantă pentru moldoveni” și a mulțumit colegilor săi din PSD pentru susținerea proiectului: „Le mulțumesc colegilor mei din PSD, din toată țara, care au făcut front comun pentru a apăra acest proiect major pentru Moldova!”

În contextul acestui demers, Budăi a precizat că moțiunea împotriva ministrei Mediului „a rămas fără obiect și o vom respinge în Parlament”. Astfel, finalizarea Hidrocentralei de la Pașcani pare să fie mai aproape ca niciodată, proiectul fiind considerat strategic pentru dezvoltarea regiunii.

Moțiunea simplă, depusă de AUR

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost depusă de AUR sub titlul „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.

Înainte de decizia de a emite avizul, deputatul Marius Budăi a purtat discuții cu colegi și a subliniat că, dacă ministrul își menținea refuzul de a elibera avizul de mediu, câțiva social-democrați erau dispuși să voteze moțiunea împotriva ei. Totuși, în urma unei înțelegeri la nivelul coaliției, s-a convenit ca PSD să nu voteze moțiunea, iar Diana Buzoianu s-ar fi angajat să aprobe documentul necesar până la momentul votului.

Deputații au respins miercuri, 24 septembrie, moțiunea depusă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu 100 de voturi „contra”, 87 „pentru” și 15 abțineri.