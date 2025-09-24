Crin Antonescu îl critică pe Ilie Bolojan pentru că vorbește tot timpul de deficit. „Să comunice despre mai multe lucruri”

Crin Antonescu a lansat, miercuri, în cadrul unei emisiuni, un nou val de critici la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că reduce mandatul de prim-ministru doar la problema deficitului bugetar.

„Nu sunt de acord cu modul în care Bolojan percepe această funcție și responsabilitățile lui. Domnia sa pare a nu asuma niciun fel de răspundere privitoare la politica externă, pornind de la ideea că dânsul e cu deficitul și doamna Toiu și Nicușor sunt cu chestia asta care pare să țină loc de politică externă”, afirmă Crin Antonescu, scrie Mediafax.

El îi cere premierului „să comunice despre mai multe lucruri”.

„Dacă tot e un om care comunică, să comunice despre mai multe lucruri. Nici politica internă a României nu se poate reduce la tema deficitului. Un prim-ministru mai are și altceva, nu doar problema a câți bani costă salariile profesorilor. Are și problema educației, a societății. Bolojan nu pare interesat de chestiunile astea, joacă doar cartea cu deficitul”, a adăugat fostul lider liberal.