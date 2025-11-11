Grindeanu, de acord cu Nicușor Dan în disputa Oana Gheorghiu-CSM: „Orice om politic are dreptul la opinie”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că declarațiile Oanei Gheorghiu pe subiectul pensiilor magistraților sunt ”iresponsabile”, dar consideră totuși exagerat demersul CSM de a face plângere penală vicepremierului.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, s-a poziționat pe aceeași direcție cu președintele Nicușor Dan în scandalul politic al momentului, legat de declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu la adresa pensiilor magistraților și replica CSM.

Liderul PSD spune că apreciază demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție ”pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reușit să îl gestioneze corespunzător”.

”Până la discuția pe fond, trebuie ca lucrurile să fie corect setate. Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România. De aceea, consider drept o reacție exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziție”, a scris Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Pe de altă parte, șeful PSD spune că își dorește să se ajungă rapid la o formă a legii care să fie constituțională.

”Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul și să atragem banii din PNRR, în loc să creștem taxe. Trebuie să depășim tensiunile și nivelul declarațiilor politice și să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii. Răspunderea este mare: nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe rețelele de socializare. PSD este pregătit să deblocheze situația pentru identificarea unei soluții instituționale care să rezolve problema pensiilor magistraților și să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR”, mai spune Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți dimineață că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu cu privire la pensiile magistraților a fost ”nefericită”, dar că nu va semna umărirea penală a vicepremierului.

”Cred că remarca doamnei Gheorghiu a fost nefericită, iar răspunsul CSM exagerat.Nu poate fi vorba despre o opinie să constituie faptă penală. Când va veni, dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, nu o voi semna. Nu este nicidecum o faptă penală”, a spus Nicușor Dan.