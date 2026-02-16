search
Luni, 16 Februarie 2026
Grindeanu cere transparență în deciziile de politică externă: „Românii trebuie să știe la ce se înhamă"

Publicat:

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că a solicitat explicații în cadrul Coaliției de guvernare cu privire la unele decizii de politică externă ale României, subliniind că aceste hotărâri nu trebuie luate de un grup restrâns. 

Sorin Grindeanu FOTO: Inquam Photos
Sorin Grindeanu FOTO: Inquam Photos

Grindeanu a menționat acordul Uniunii Europene cu Mercosur și gestionarea fondurilor europene din programul SAFE.

„Politica externă nu e făcută de o cabală, de un grup restrâns. E vorba tot de politică care ține de o coaliție până la urmă”, a afirmat liderul social-democraților, într-o intervenție la Romania TV.

Grindeanu a explicat că, în ultimele luni, au fost luate decizii la care Coaliția nu a fost implicată, citând ca exemple negocierile Mercosur și proiectul SAFE.

Totodată, a făcut referire la participarea ministrului de Externe, Oana Ţoiu, la summitul de la Washington, unde s-au discutat subiecte legate de resurse strategice.

„Înțeleg că zilele viitoare va mai fi un summit la Washington pe energie. Foarte bine. Doar că acestea sunt lucruri care angajează România pe foarte mulți ani de acum înainte și ar fi bine ca românii să știe la ce se înhamă”, a precizat Grindeanu.

Liderul PSD a ridicat și problema modului în care vor fi cheltuiți cei 16 miliarde de euro pe care România îi va primi prin programul SAFE.

Patru miliarde de euro sunt destinate mobilității militare, inclusiv pentru construcția autostrăzii de la Pașcani până la granița cu Ucraina și continuarea drumului până la granița cu Republica Moldova.

„Dar celelalte 12 miliarde intră în economia din România sau facem cumpărături din acestea, care nu ajută deloc economia română? Asta e o dezbatere pe care ar trebui să o avem deschis, fără niciun fel de ascunzişuri”, a concluzionat liderul social-democraților.

