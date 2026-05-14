search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Grindeanu și Manda își înregistrează numele la OSIM: cât costă un nume de lider PSD transformat în marcă protejată oficial

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și secretarul general al partidului, Claudiu Manda, au depus cereri la Oficiul Român de Invenții și Mărci (OSIM) pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate.

Sorin Grindeanu și Claudiu Manda FOTO: inquam photos
Sorin Grindeanu și Claudiu Manda FOTO: inquam photos

Documentele au fost înregistrate în data de 28 aprilie și se află în prezent în faza de analiză. Ambele solicitări vizează câte șase clase de produse și servicii, fără elemente grafice asociate, potrivit Profit.

Printre domeniile pentru care ar urma să fie protejate mărcile se numără materiale de imprimerie și papetărie, articole vestimentare, publicitate, marketing, sondaje de opinie, organizarea de evenimente, consultanță politică, finanțare politică, redactarea de discursuri, servicii juridice și campanii electorale.

Potrivit procedurilor OSIM, marca verbală reprezintă o denumire sau un slogan scris în caractere standard, care poate fi înregistrat cu sau fără elemente grafice. Pentru depunerea cererii este necesar un formular tip, iar odată cu acesta se achită taxa de depunere de 51 de lei, la care se adaugă taxa de publicare de 152 de lei pentru variantele alb-negru sau 508 lei pentru cele color.

După înregistrarea cererii, aceasta este publicată în maximum șapte zile, moment din care timp de două luni pot fi formulate observații sau opoziții pe motive legale.

În paralel, în cel mult 30 de zile de la depunere trebuie achitată taxa de examinare pe fond, de 559 de lei pentru o clasă în cazul mărcilor verbale, fiecare clasă suplimentară costând 356 de lei.

OSIM analizează cererea pe fond în aproximativ șase luni de la publicare, cu condiția achitării taxelor aferente, și decide admiterea sau respingerea acesteia.

Pentru finalizarea procedurii, certificatul de înregistrare se eliberează doar după plata unei taxe de 254 de lei, în termen de 30 de zile de la notificare. În lipsa plății, solicitantul este considerat că a renunțat la marcă.

Mărcile înregistrate sunt valabile exclusiv pe teritoriul României timp de 10 ani de la data depunerii și pot fi reînnoite nelimitat, în perioade succesive de câte 10 ani. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
digi24.ro
image
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
Apar noi detalii din războiul Guvernului Bolojan cu șeful Autorității pentru Digitalizare, care primea mailuri “exploratorii” de la Gheorghiu. Înainte de a fi dat afară i s-a interzis să mai iasă din țară, să reprezinte România la întâlniri oficiale. Gândul publică ordinul
gandul.ro
image
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
mediafax.ro
image
Pronosticul dat de specialiști pentru meciul Sorana Cîrstea – Coco Gauff: ”Nimeni nu va fi surprins dacă se întâmplă asta”
fanatik.ro
image
Mărturia frizerului care a fabricat detonatorul folosit în asasinatul cu bombă de la Arad: „Mi-a dat de înțeles că a mai omorât alți oameni”
libertatea.ro
image
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
digi24.ro
image
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
gsp.ro
image
Niciodată în 118 ani: Cristi Chivu a făcut ceva nemaivăzut în Italia, după finala Cupei!
digisport.ro
image
Cum va fi vremea în România astăzi, 14 mai. Temperaturile scad puternic, iar ploile apar în mai multe regiuni
click.ro
image
Surse: Mihai Savin, şeful Vămilor, reţinut într-un dosar de fals şi uz de fals. Cum ar fi încercat să "salveze" permisul unui angajat
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
observatornews.ro
image
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
cancan.ro
image
Pensionar cu 5.500 lei pensie i-au reținut 480 lei. Alți 2.000.000 pensionari au pierdut sute de lei. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
playtech.ro
image
Marius Șumudică i-a luat în colimator pe jucătorii FCSB: „Cădere totală! Vreau să-l văd și eu pe Ofri Arad, Timișoara, Jimbolia”
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Lautaro Martinez a fost pus să-i dea o notă lui Cristi Chivu și n-a stat deloc pe gânduri
digisport.ro
image
Cele 3 zodii care încheie luna mai cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 14 mai 2026. O persoană dragă va avea nevoie de ajutorul tău. Zodiile puse la încercare astăzi
mediaflux.ro
image
Motivul pentru care campioana olimpică se retrage din sport pentru a fi asistentă medicală
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
VIDEO Băiețelul dispărut în pădurile din Sibiu, găsit viu după aproape două zile. Salvatorii au izbucnit în aplauze când l-au văzut
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 14 mai. Gemenii simt nevoia de retragere, schimbări neprevăzute pentru Scorpioni
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Alina-Maria de Roumanie, răspuns la demersul Mișcării pentru Regat și Coroană: "Orice situație care privește familia rămâne o chestiune a inimii"

Click! Pentru femei

image
A ajuns numai piele și os! La 63 de ani, Demi Moore are o siluetă îngrijorător de slabă!

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul