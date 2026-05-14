Grindeanu și Manda își înregistrează numele la OSIM: cât costă un nume de lider PSD transformat în marcă protejată oficial

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și secretarul general al partidului, Claudiu Manda, au depus cereri la Oficiul Român de Invenții și Mărci (OSIM) pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate.

Documentele au fost înregistrate în data de 28 aprilie și se află în prezent în faza de analiză. Ambele solicitări vizează câte șase clase de produse și servicii, fără elemente grafice asociate, potrivit Profit.

Printre domeniile pentru care ar urma să fie protejate mărcile se numără materiale de imprimerie și papetărie, articole vestimentare, publicitate, marketing, sondaje de opinie, organizarea de evenimente, consultanță politică, finanțare politică, redactarea de discursuri, servicii juridice și campanii electorale.

Potrivit procedurilor OSIM, marca verbală reprezintă o denumire sau un slogan scris în caractere standard, care poate fi înregistrat cu sau fără elemente grafice. Pentru depunerea cererii este necesar un formular tip, iar odată cu acesta se achită taxa de depunere de 51 de lei, la care se adaugă taxa de publicare de 152 de lei pentru variantele alb-negru sau 508 lei pentru cele color.

După înregistrarea cererii, aceasta este publicată în maximum șapte zile, moment din care timp de două luni pot fi formulate observații sau opoziții pe motive legale.

În paralel, în cel mult 30 de zile de la depunere trebuie achitată taxa de examinare pe fond, de 559 de lei pentru o clasă în cazul mărcilor verbale, fiecare clasă suplimentară costând 356 de lei.

OSIM analizează cererea pe fond în aproximativ șase luni de la publicare, cu condiția achitării taxelor aferente, și decide admiterea sau respingerea acesteia.

Pentru finalizarea procedurii, certificatul de înregistrare se eliberează doar după plata unei taxe de 254 de lei, în termen de 30 de zile de la notificare. În lipsa plății, solicitantul este considerat că a renunțat la marcă.

Mărcile înregistrate sunt valabile exclusiv pe teritoriul României timp de 10 ani de la data depunerii și pot fi reînnoite nelimitat, în perioade succesive de câte 10 ani.