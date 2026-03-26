Sorin Grindeanu, discuții despre problemele din coaliție cu Roberta Metsola, la Bruxelles: PSD avertizează asupra apropierii PNL-AUR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut joi la Bruxelles discuții cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, despre consultarea internă demarată în PSD și perspectivele guvernării în România.

Grindeanu a subliniat că PSD dorește continuarea unei guvernări pro-europene, dar funcționale, cu un premier capabil să ofere populației încredere și speranță, nu doar măsuri de austeritate.

În cadrul discuției, liderul PSD a atras atenția asupra semnalelor tot mai dese de apropiere dintre PNL și AUR, pe care le consideră o amenințare la adresa viitorului oricărei coaliții pro-europene.

„Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, preşedintele Parlamentului European, despre protejarea populaţiei şi a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanţilor, care trebuie să reprezinte o urgenţă majoră a guvernării. I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluţii adoptate deja de alte ţări europene, soluţii care au temperat creşterea preţurilor, poate afecta performanţa guvernării pro-europene şi oferă combustibil forţelor extremiste şi populiste”, a scris Grindeanu pe Facebook.

El a explicat că PSD a demarat o amplă consultare internă, analizând cele 10 luni de guvernare, inclusiv performanța reprezentanților săi din Executiv. Sorin Grindeanu a reafirmat că PSD exclude orice colaborare politică cu AUR și că orice apropiere PNL-AUR este considerată un pericol pentru viitorul european al României.

„Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță - nu exclusiv austeritate! (...) O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”, a conchis liderul PSD.