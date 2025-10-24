Nicușor Dan, despre scandalul dintre Bolojan și Grindeanu pe tema pensiilor speciale: „Unele persoane ar putea să se abțină”

Președintele Nicușor Dan spune că eventuale probleme la textul pensiilor magistraților trimis la CCR pot să fie corectate.

Președintele Nicușor Dan a comentat de la Iași conflictul din Coaliție dintre liderul PSD Sorin Grindeanu și premierul Ilie Bolojan, pe marginea temei pensiilor speciale ale magistraților. Șeful statului susține că astfel de conflicte sunt legitime, dar nu sunt de natură să zdruncine coaliția de guvernare.

„În momentul ăsta avem o coaliție care are 65% și un guvern care are un prim ministru. Nu văd de ce această situație trebuie să se schimă. Sunt conflicte, cred că sunt legitime, unele persoane ar putea să se abțină, natura umană e diversă. Totuși, această coaliție în ce privește rezultatele concrete funcționează. Au exista mai multe moțiuni ale poziției care au fost respinse”, a spus președintele

Despre proiectul pensiilor magistraților, președintele spune că va trebui să gtreacă din nou prin Parlament, cu eventuale corecții.

„Avem o problemă: pensie cât salariu și avem voință pentru rezolvarea problemei și voință să fie rezolvată în 2025. În momentul care proiectul de lege va merge în parlament este nevoie de un acord al partidelor din Coaliție. Mai departe sunt probleme tehnice. E bine ca eventuale problem la textul trimis la CCR să fie corectate, dezbaterea este necesară și estimez că în maxim trei săptămâni se va rezolva. Rămân cele două discuții mari: perioada de tranziție și cuantumul pensiei în raport de salariu”, a mai precizat președintele Dan.

Președintele crede că după 7 noiembrie, după congresul PSD, o să avem mai puține atacuri între partidele din Coaliție. „Tipul acesta de retorică nu mai ține ca acum 10-20 de ani. Fiecare își face poziționarea în spațiul public așa cum găsește de cuviință”.