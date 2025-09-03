Sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, decorată post-mortem de președintele Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 3 septembrie 2025, un decret de decorare a surorii fostului lider ţărănist şi preşedinta Fundaţiei „Corneliu Coposu”, Steluța Lucia Rodica Coposu.

„În semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea valorilor democratice și la cultivarea spiritului civic în rândul tinerei generații, Președintele Nicușor Dan a conferit post-mortem Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler doamnei Steluța Lucia Rodica Coposu”, a informat Administrația Prezidențială.

Rodica Coposu, sora lui Corneliu Coposu, fost preşedinte al Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat în perioada 1990-1995, a murit pe 7 august 2025, la vârsta de 93 de ani.

La 17 iulie 1996, împreună cu sora ei, Flavia Bălescu-Coposu, au decis să înființeze Fundația Corneliu Coposu, în memoria fratelui lor dispărut cu un an mai devreme.

În anul 2009, alături de sora sa Flavia, a fost decorată de Majestatea Sa, Regele Mihai I al României, cu Crucea Casei Regale a României.

„Îmi amintesc și eu (și spuneau și părinții) că a fost copilul cel mai cuminte și cel mai puțin pretențios dintre noi, pregătită parcă pentru viața ce o aștepta. Era veșnic surâzătoare, cu un păr bogat blond și ondulat și cu două gropițe mici, veșnic prezente pe fețișoara ei veșnic surâzătoare. Pentru familie, ea a devenit stâlpul siguranței. Și-a dedicat întreaga capacitate materială și spirituală pentru folosul familiei și al tuturor celor care i-au cerut sprijinul. Generozitatea a moștenit-o de la mama, toleranța și dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata și de la Doina și se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calitățile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie”, scria cu mulți ani în urmă sora ei mai mare Flavia Bălescu Coposu