Bolojan trebuie să asume rapid al treilea pachet legislativ. Dacă PSD se opune, să voteze moţiunea de cenzură alături de AUR

Timpul nu mai are răbdare cu noi. Mai sunt trei săptămâni până la termenul de 28 noiembrie când România va pierde 230 milioane euro din PNRR, dacă nu rezolvă legea pensiilor magistraţilor. Motivarea CCR pe decizia de respingere a legii pensiilor magistraţilor simplifică lucrurile.

Cei patru judecători care au avut opinie separată, Asztalos Csaba Ferencz, Dacian Cosmin Dragoș, Laura -Iuliana Scântei, şi Prof.univ.dr. Elena-Simina Tănăsescu au desfiinţat argumentele celor cinci judecători care au votat respingerea legii pe critici extrinseci, aşteptarea avizului CSM.

În opinia mea această lege trebuie inclusă în pachetul al treilea, şi asumată răspunderea guvernului pe tot acest pachet, împreună cu celelalte legi urgente.

De unde rezultă urgenta pachetului al treilea

1.Să nu depăşim termenul de 28 noiembrie pentru promovarea legii pensiilor magistraţilor.

2.Trebuie pregătite premisele elaborării şi adoptării bugetului pe 2026, până la închiderea sesiunii parlamentare, înainte de 31 decembrie 2025. Cei care construiesc bugetul trebuie să ştie ce obligaţii îşi asumă statul, mai ales în materie de cheltuieli, pentru că nu se prevăd alte creşteri de taxe şi impozite. Rămâne doar reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului. În buget trebuie prinse cheltuieli de personal mult mai mici comparativ cu acelea din 2025, pentru că venituri mai mari nu se întrevăd. Iar deficitul bugetar asumat pe 2026 este de 6% din PIB, adică o scădere abruptă de la 9% anul acesta. Toate aceste calcule trebuie făcute acum, pentru proiectul de buget pe 2026.

3. Deficitul bugetar asumat de Guvern la CE pentru anul 2025 este de 8,6% din PIB. Din ultimele execuţii bugetare pe lunile august, septembrie, nu se întrevede că vom respecta această promisiune. Deci tot în pachetul al treilea de legi trebuie prinse reduceri drastice de cheltuieli publice pentru a respecta acest deficit asumat la CE.

4. Funcţie de pachetul al treilea de măsuri, organismele europene, ECOFIN şi altele, vor evalua dacă România are şanse să se redreseze bugetar, sau intră în partea finală a procedurii de deficit excesiv. Riscul este enorm, pentru că agenţiile de rating ar putea trece România în categoria „junk”, iar UE să blocheze banii alocați României.

Opoziţia PSD

PSD se opune acestui pachet şi bate câmpii, pentru că nu este la conducerea guvenului să plătească pensii şi salarii bugetare. PSD insistă pe măsuri de relansare economică, deşi economia este privată, nu o conduce statul. Statul poate interveni doar prin reduceri de taxe şi impozite, sprijin financiar acordat companiilor şi investiţii. Toate acestea daca ar avea bani, dar nu are. Şi în măsurile privind administraţia centrală şi locală PSD se opune reducerii de personal efectiv angajat.

Bolojan are o singură alegere

Să ducă la capăt asumarea răspunderii pe pachetul al treile de legi, iar dacă PSD nu este de acord, nu are decât să voteze moţiunea de cenzură pe care sigur o va depune AUR, şi să vină Grindeanu în fruntea guvernului, să scoată bani de pensii şi salarii bugetare. Să vedem de unde îi scoate!

Dobânzile la împrumuturi pe care le plăteşte România ajung anul acesta la nivelul record de 10 miliarde de euro. În anii următori, ratele la creditele luate plus dobânzile vor sufoca, pur şi simplu, bugetul statului, pentru că bulgărele de zăpadă s-a transformat în avalanşă.

Nu mai este timp de „stabilitate politică”, de discuţii, lamentări, negocieri cu sindicatele. Nu ai ce să negociezi cu magistraţii şi sindicatele, cum propune PSD. Nu sunt bani, şi înaintea unui colaps total, falimentul bugetului de stat, Guvernul trebuie să facă ce mai este de făcut: asumarea rapidă pe pachetul al treilea de măsuri legislative, care să reducă masiv cheltuielile de funcţionare a statului.

Altfel, Romania intră în faliment!