Sondaj al PNL. Liberalii, la 21%, PSD, 29%. Ce scor au formațiunile Opoziției | SURSE

Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motrenau, a prezentat un sondaj făcut pentru partid, în care liberalii ar fi la 21%, în timp ce AUR se apropie, având 17%, susțin surse politice.

Potrivit datelor înaintate de liberal în ședință, PSD este cotat la 29% intenție de vot, PNL la 21%, Alianța pentru Unirea Românilor la 17%, iar USR la 12%.

„Avem un public care dorește stabilitate, un public care așteaptă măsuri liberale, în sănătate, educație și agricultură. Primarii din mediul rural sunt motorul partidului și va trebui să îi sprijinim. Trebuie să avem politici țintite pentru publicul cu studii superioare din marile orașe. PNL este stabilizat în jurul a 20 la sută, dar are potențial de creștere”, le-ar fi transmis Motreanu, potrivit unor surse participante.

De altfel, și Nicolae Ciucă a vorbit de pericolul extremist. „Trebuie să înțelegem că bătălia cu toate curentele extremiste, de dreapta sau de stânga, nu mai este una de conjunctură, ci o luptă la nivel european împotriva extremismului și pentru menținerea stabilității în țară. Și nu trebuie să ne temem să ducem această luptă”.

Discuții referitoare la comasarea alegerilor

Lucian Bode a fost cel care a ridicat tema referitoare la comasarea alegerilor. Secretarul general a anunțat un grup de lucru care să analizeze opțiunea comasării alegerilor locale cu cele generale. „Patru rânduri de alegeri în 2024 sunt multe pentru cetățeni și înseamnă cheltuieli mari de la buget. Cu această propunere vom merge la partenerii noștri de coaliție”, a declarat Bode, potrivit unor surse participante.

De altfel, tema comasării a fost înaintată prima dată de PNL în decembrie, când le-au zis de această variantă celor din PSD.

În ceea ce privește cifrele, cu o seară înainte, Dan Motreanu le spusese liderilor reuniți la Vila Lac, că două sondaje arată partidul la 19%, iar dinamica ar fi în scădere. Așadar, a fost o schimbare de registru.

În schimb, Lucian Bode a susținut miercuri seară că partidul oscilează între 22% și 24%. Acest lucru îl prezentase și la alegerile femilor liberale.

„Peste câteva zile, pe 10 aprilie, se împlineşte un an de la ultimul Congres al Partidului Naţional Liberal. A fost un an foarte dificil, în care PNL şi-a dovedit rezistenţa şi capacitatea de a reveni, de a se reface. În absolut toate sondajele de opinie, PNL este consolidat la 22 - 24% din opţiunile românilor. După trei ani şi jumătate de guvernare în care nu am ratat nicio criză, de la criza pandemică la criza de securitate, la criza economică şi criza energetică, peste toate acestea am avut şi un festival al democraţiei. Faptul că, astăzi, PNL este consolidat la peste 23% este un bun suport şi solid pentru ceea ce ne propunem să realizăm în 2024. Suntem pe un drum sigur, care trebuie consolidat. O vom face, cu sprijinul şi implicarea directă a dumneavoastră”, afirma Bode, vineri seară.

„Avem mari oportunităţi pe care nu trebuie să le ratăm. Doar împreună vom reuşi să ducem PNL mai aproape de victoriile anului 2024 şi de atingerea obiectivelor de ţară", a completat secretarul general. Potrivit acestuia, OFL este o structură esenţială şi puternică a PNL. „OFL nu este un apendice al PNL", a transmis Lucian Bode.