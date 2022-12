SONDAJ INSCOP. PSD și PNL au scăzut în sondaje în luna decembrie

Potrivit unui sondaj INSCOP, PSD și PNL au scăzut în procente în luna decembrie față de lună anterioară. USR se află într-o ușoară scădere, în timp ce AUR a crescut în ultima lună cu 2%.

Directorul INSCOP a precizat că datele din decembrie au fost culese parțial înainte, și parțial după votul pe Schengen.

Intenția de vot în luna decembrie, potrivit datelor INSCOP, a fost: PSD - 31,5%, PNL - 20,2%, AUR - 18,1% și USR - 10,9%.

Potrivit sondajului, PSD a strâns cel mai mare procent în luna mai, ajungând la 36,6%, urmate de două luni de scădere (iunie cu 34,7 și septembrie cu 31,5). În luna noiembrie PSD a avut un procent de 34,9%.

PNL are în luna decembrie un procent de 20,2%, în scădere cu față de luna noiembrie, când a avut 20,8%. Cel mai mare procent strâns de PNL a fost în luna iunie 2022, când a ajuns la un procent de 22,5%.

Directorul INSCOP susține că evoluția „în zig-zag” a intenției de vot este rezultatul unor „multitudini de crize suprapuse și succesive”. Potrivit acestuia, sinteza acestor evoluții „arată că 2023-2023 vor fi ani imprevizibili”.

„Evolutia in zig-zag a intentiei de vot pentru principalele partide parlamentare in ultimii 2 ani. Oscilatii numeroase pe masura multitudinii de crize suprapuse si succesive. Sinteza acestor evolutii ne arata ca 2023-2024 vor fi ani imprevizibili. De asemenea, coroborand aceste date cu altele mai de profunzime, cred ca la final, electoratul va premia munca serioasa/responsabilitatea si va taxa populismul/demagogia. IMPORTANT: Datele din decembrie au fost culese partial inainte, partial dupa momentul Schengen. Scopul acestui grafic nu este de cauta un eventual impact emotional al unui eveniment anume, ci de a vedea evolutia in timp, tendintele neclare, in zig-zag, ale intentiei de vot in ultimii 2 ani”, a scris directorul INSCOP, Remus Ștefureac, pe Facebook.