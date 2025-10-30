Un fost ambasador al SUA la București spune că retragerea trupelor este decizia Pentagonului, în „absența” lui Trump

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, a declarat, joi seară, 30 octombrie, că cineva de la Pentagon ar fi luat decizia privind retragerea parțială a trupelor în absența președintelui Donald Trump, ceea ce este „o mare primejdie”.

România si Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

Fostul ambasador a declarat pentru Digi24 că a fost surprins de anunțul privind retragerea trupelor, având în vedere că nici președintele Donald Trump, nici secretarul de stat Marco Rubio nu se aflau la Washington, ci în Japonia, Coreea, Malaezia.

„[n.r. Anunțul] a fost făcut de Pentagon, nu de secretarul de stat Marco Rubio. Doamna Țoiu, ministra de externe din România, când s-a întâlnit cu domnul Rubio acum două sau trei săptămâni, Rubio i-a spus că n-o să fie schimbări în România.

Șefii de la comisiile de apărare de la Senat și de la Casa Reprezentanților au scos o scrisoare comună ieri, criticând acest lucru, spunând că a fost făcut de Pentagon fără aprobarea, cred ei, a președintelui Trump. Și asta e o mare primejdie”, precizează Zuckerman.

„Singurul fel în care trebuie să se desfășoare lucrurile e cum spune Trump”

Acesta amintește că un oficial de la Pentagon ar fi blocat recent, fără aprobarea președintelui, un ajutor militar de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina — situație similară cu un caz din urmă cu câteva luni, când un alt responsabil a fost concediat pentru o decizie asemănătoare.

De aceea, fostul ambasador sugerează că acțiunea actuală ar fi fost făcută împotriva voinței lui Donald Trump, de persoane din interior care consideră că SUA sunt „prea pro-ucrainene”. El avertizează că astfel de acțiuni sunt periculoase, mai ales când vin din partea Pentagonului.

„Trebuie să înțelegem că în orice democrație și că în orice guvern, și vedem asta și în România, Franța... când ai un guvern cu sute și mii de oameni, unii cred că ar trebui ca lucrurile să se desfășoare într-un fel, alții cred în alt fel. Dar trebuie o înțelegere foarte clară, mai ales când e vorba de Pentagon și forțele armate. Singurul fel în care trebuie să se desfășoare lucrurile e cum spune președintele Trump. El e șeful Apărării, șeful armatei, el ia deciziile astea cu secretarul de stat Rubio, nimeni altcineva.

Sunt multe paralele în ziua de azi cu evenimentele din anii ‘30 și ceva, până în ‘40, înainte ca America să intre în război, după ce a fost atacată de Japonia la Pearl Harbour. Mulți în America au refuzat și erau împotriva ajutorului dat Angliei și țărilor europene. Sunt mulți în America care se uită la războiul din Ucraina în același fel. În opinia mea, e o mare greșeală. Acești izolaționiști există și e posibil ca unii, chiar la Pentagon, să aibă aceeași reacție și au crezut că fac ceva care ei credeau că-i bine, dar nu-i bine, din multe motive”, spune Adrian Zuckerman.

Diplomatul consideră că ministrul român de Externe Oana Țoiu ar trebui să discute cu omologul ei, Marco Rubio, secretarul de Stat american pentru a clarifica decizia SUA.

„Nu știu ce discuții au avut la nivelul de miniștrii de apărare, încă, nu știu dacă ministrul de Apărare de aici a vorbit cu Hegseth sau cu altcineva. Dar eu cred că trebuie să fie discuții între ministra de externe (Oana – n.red.) Țoiu și Rubio, că acuma a venit înapoi. Președintele Trump a spus că «ăsta nu-i un lucru mare». În opinia mea, eu nu cred că i s-a cerut permisia înainte. Nu știu. E posibil să fi fost întrebat sau nu. Pe baza cum a răspuns, am impresia că n-a fost întrebat și trebuie să fie o discuție.

Cred că președintele Trump și cu Marco Rubio o să aibă o discuție, o să vadă ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și după aia trebuie să vorbească cu omologii lor din România”, mai spune Zuckerman.