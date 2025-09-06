search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
OMV Petrom dă afară 1.000 de oameni. Angajații au aflat din presă. George Simion: „Ne vindem resursele, ca o țară bananieră. Rămânem fără țară”

Publicat:

Peste 1.000 de angajați ai OMV Petrom urmează să fie concediați, iar liderul AUR, George Simion, reacționează dur, acuzând compania austriacă și guvernarea „slabă și coruptă” că sacrifică românii și transformă țara într-o „bananieră” care își vinde resursele pe nimic. 

O mie de angajații din cadrul OMV Petrom ar urma să plece acasă

OMV intenționează să renunțe la 2.000 din cei 23.000 de angajați la nivel mondial, dar Petrom va fi afectată în mod deosebit, conform precizărilor făcute de sindicate. 

Valul de concedieri anunțat la OMV Petrom, unde peste 1.000 de angajați urmează să își piardă locurile de muncă, a stârnit reacții aprinse în spațiul public. Liderul AUR, George Simion, a folosit prilejul pentru a relansa criticile la adresa companiei austriece și a guvernului.

Petrom va fi cea mai afectată de disponibilizările din grupul OMV, fiind în pericol locurile de muncă a peste 1.000 din cei 10.000 de angajați cați sunt în prezent, potrivit unor surse din companie citate de Hotnews.ro.

„Toate deciziile referitoare la angajații OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerințele legale și în strânsă consultare cu sindicatele”, au precizat reprezentanții companiei, într-un răspuns oficial.

Simion: „Nu e nicio mare inteligență să vinzi benzină”

„Peste 1.000 de concedieri la OMV Petrom. Dacă vă mai aduceți aminte, dragii mei, am protestat împotriva companiilor austriece și am cerut în momentul în care nu eram primiți în Schengen boicotarea acestor companii austriece. 

Ce supărări existau: Ia uite, Simion își bate joc de cel mai mare angajator al țării, că Simion vrea ca să fie dați afară românii. 

Hai să ne înțelegem, să separăm adevărul de minciună. Indiferent că se cheamă OMV, că se cheamă Mol, orice benzinărie, chiar și Petrom și Rompetrol, o să aibă întotdeauna nevoie de oameni care să muncească, o să dea afară angajații sau îi plătește prost, cum este cazul acum cu OMV Petrom, în momentul în care scade populația sau guvernarea este una slabă care nu se bate pentru proprii cetățenii și este mituită.

Nu e nicio mare inteligență să vinzi benzină, nu au adus austriecii o mare schemă de business. Nu, ne vând benzină și în plus nu ne-au învățat austriecii cum să ne scoatem singuri petrolul.

Jumate din petrolul românesc, vândut în România, este autohton. Ce au făcut austriecii a fost să cumpere pe bani de nimic - OMV a cumpărat Petrom - și acum ne închide facilitățile de dezvoltare și noi suntem lăsați în situația unei țări bananiere în care ne vindem resursele sub formă brută” a declarat Simion într-un video postat pe Facebook.

Sindicatele, luate prin surprindere de concedierile OMV Petrom: Angajații au aflat din presă

Sindicaliștii care îi reprezintă pe angajați susțin, însă, că nu au fost înștiințați oficial de vreun plan de concedieri. 

„Am fost șocați vineri, când am citit știrea în presă”, a declarat, pentru sursa citată, Florin Bercea, președintele Federației Sindicale FSLI Petrol Energie și prim-vicepreședintele sindicatului de la nivelul grupului OMV.  

El a mai spus că în următoarele zile va avea discuții cu conducerea grupului pentru a lămuri acest subiect. 

Nici Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom nu a fost înștiințat. 

„Decizia privind concedierea a 1.000 de oameni din OMV Petrom nu a fost încă prezentată Consiliului de Supraveghere al companiei”, a declarat, Răzvan Nicolescu, membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom.  

Citește și: Ministerul Energiei a declarat situaţie de criză în aprovizionarea cu ţiţei şi motorină. Precizările oficiale

„Vă recomand să vă adresați conducerii executive a companiei noastre și biroului de presă pentru a clarifica situația. Informațiile prezentate în Austria privind 1.000 de concedieri la Petrom, în România, nu au fost prezentate membrilor Consiliului de Supraveghere. Nu cunosc dacă sunt reale, unde a fost luată o astfel de decizie și cum au ajuns astfel de informații la Viena”, a afirmat Răzvan Nicolescu.  

Precizările companiei privind valul masiv de concedieri din România

„Evaluăm constant capacitatea noastră organizațională de a răspunde mediului – contextul de piață și tranziția energetică. O structură organizațională flexibilă și agilă este esențială într-un mediu în schimbare rapidă. Mediul curent este unul cu foarte multe provocări și, prin urmare, am intensificat programele de optimizare a costurilor la nivelul întregii organizații”, a transmis OMV Petrom.

„Astfel de evaluări pot duce la ajustări ale modului în care funcționăm, inclusiv ajustări ale structurii organizaționale. Orice schimbare pe care o luăm în considerare are ca scop îmbunătățirea eficienței și agilității”, au precizat reprezentanții companiei. 

„Toate restructurările în OMV Petrom se realizează cu acordarea de drepturi sociale conform prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de companie.

Toate deciziile referitoare la angajații OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerințele legale si în strânsă consultare cu sindicatele”, a mai precizat compania. 

OMV Petrom nu comentează cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei”. 

Guvernul se va informa prin Ministerul Energiei despre situația disponibilizărilor pe care compania le-a decis

„Compania nu a comunicat oficial un impact asupra angajaților OMV Petrom din România. Prin mijloacele de comunicare de care dispune, Ministerul Energiei va solicita companiei informații suplimentare privind acest aspect. În orice caz, Ministerul va face o analiză foarte atentă ca orice inițiativă de restructurare de personal să nu afecteze aprovizionarea cu energie la nivel național”, a transmis Ministerul.

Citește și: Simion, declarații controversate în Polonia: Viktor Orban este „conducătorul Europei”. Val de jigniri la adresa premierului Donald Tusk

„Ministerul Energiei va face o analiză foarte atentă ca orice inițiativă de restructurare de personal să nu afecteze aprovizionarea cu energie la nivel național. O să invit luni conducerea companiei la o discuție aplicată pe acest subiect”, a declarat pentru sursa citată ministrul de resort, Bogdan Ivan. 

Concedierile de la OMV nu constituie o excepţie în acest sector. Programele de reducere a costurilor şi disponibilizările de personal preocupă în prezent industria petrolieră şi de gaze la nivel mondial. Cu precădere, scăderea preţurilor petrolului afectează profiturile, întregul sector câștigând în prima jumătate a anului cu mult mai puțin decât în 2024. Profitul OMV a scăzut în prima jumătate a anului cu 55%, la 384 de milioane de euro.

Şi compania petrolieră britanică Shell intenționează să reducă 6.500 de locuri de muncă, profitul semestrial scăzând cu aproape o treime. Chevron reduce, la rândul său, 1.500 de locuri de muncă, iar compania americană ConocoPhillips reduce unu din patru locuri de muncă, arată Kurier. 

