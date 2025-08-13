Alfred Simonis, reacție la propunerea lui Simion ca PSD să guverneze cu Călin Georgescu premier: „Poporul s-a exprimat la vot”

Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a respins propunerea liderului AUR, George Simion, care a afirmat că „PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu”.

„Domnul Simion nu poate vorbi în numele poporului în niciun fel. S-a văzut asta şi la alegerile pe care le-a pierdut cu diferenţă imensă în defavoarea lui Nicuşor Dan. Poporul s-a exprimat la vot, prin urmare, nu ascultăm recomandări de la nimeni”, a declarat Simonis miercuri, 13 august, conform News.ro.

Liderul PSD Timiș a precizat că partidul său a rămas „permanent conectat la nevoile românilor” și a câștigat alegerile parlamentare, chiar dacă a pierdut unele competiții în care au candidat reprezentanți ai formațiunii.

El a respins ideea că PSD ar trebui să deconteze toate măsurile luate în ultimii 30 de ani, subliniind că formațiunea nu a fost permanent la guvernare:

„Suntem într-o fază în care toată lumea are senzaţia că trebuie să decontăm noi toate măsurile luate de 30 de ani. Ştiu că ne place să credem că am fost 35 de ani la guvernare. Nu e adevărat, e fals (...) Eu am 39-40 de ani de viaţă. Nu pot deconta eu ce-au făcut acum 35 de ani înaintaşii unui partid sau ai altuia. Eu pot să vă spun ca persoană că îmi doresc reforme pe care le-am implementat la Consiliul Judeţean cu succes fără să creez taxe, fără să angajăm sinecurişti în paralel pe alte structuri şi fărã să fac doar de imagine cum se pare că se întâmplă în această perioadă”.

Simonis a reiterat nevoia unei reforme reale, care să înceapă prin reducerea cheltuielilor nejustificate ale statului, nu prin creșteri de taxe sau oprirea investițiilor. El a amintit că a inițiat legea prin care au fost eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor.

De asemenea, liderul social-democrat a declarat că medicii și magistrații ar trebui să fie bine plătiți pentru a asigura servicii medicale și un act de justiție de calitate, dar a criticat reglementările care permit pensii mai mari decât salariul brut:

„Dar dacă îi luăm duşmani pe medici, am luat deja, îi luam şi pe magistraţi duşmani, astfel încât să alimentăm ura socială publică cu aceste exemple negative, nu vom face decât să ne întoarcem la o justiţie care nu va mai fi independentă. Şi ştiu că ne-am luptat ca justiţia din România să fie independentă”.

Declarațiile vin după ce George Simion a susținut că „PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu”.