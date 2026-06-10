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Cine îl ajută pe Călin Georgescu să rămână în cărți

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AUR și Călin Georgescu vorbesc din nou despre suspendarea lui Nicușor Dan, alimentând sentimentul de neîncredere în politicienii pro-europeni. Soluțiile președintelui de ieșire din criză sunt limitate.

Protest pro-Georgescu în 2025
Protest pro-Georgescu în 2025

În drum spre instanța care îl judecă pentru promovarea în public a ideilor legionare în formă continuată, Călin Georgescu, tot mai sigur pe el, le-a cerut ieri parlamentarilor cu „dragoste de țară” să înceapă procedura de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan pe motiv că l-a desemnat pe Eugen Tomac premier în mod „abuziv” și „sfidător”.

Călin Georgescu (64 de ani), câștigător al primului tur al prezidențialelor din 24 noiembrie 2024, anulate ulterior de Curtea Constituțională, este acuzat în trei dosare penale în care justiția se mișcă lent:

(1) în primul dosar e acuzat că a făcut apologia legionarismului și l-a citat pe Zelea Codreanu, liderul Gărzii de Fier, organizație naționalistă, antisemită și criminală din perioada interbelică. Există cel puțin 5 dovezi în care, în emisiuni televizate, Georgescu a făcut referire la ideile și personajele mișcării fasciste autohtone. Pedeapsa legală e între 3 luni și 3 ani de închisoare plus interzicerea unor drepturi, dar instanța poate fi blândă, cum s-a mai întâmplat și în alte cazuri. Avocații lui Georgescu încearcă să-l scape mai degrabă pe motive procedurale și mici neconcordanțe în alcătuirea dosarului de către procurori;

(2) în cel de-al doilea dosar este acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale, mai exact de încercare de lovitură de stat, comunicare de informații false, folosirea violenței pentru destabilizarea țării împreună cu Horațiu Potra și cei 20 de oameni din jurul lui. Potrivit rechizitoriului, prin acţiunile acestora a fost pusă în pericol securitatea naţională și ordinea constituţională. Georgescu ar risca 20 de ani de închisoare în acest dosar pentru complicitate la tentativa de lovitură de stat. Dacă, însă, judecătorii nu consideră că ar fi avut legătură cu planul violent, atunci poate scăpa. Dosarul e încă la început și nu există semne că judecătorii ar vrea să grăbească lucrurile;

(3) dosarul privind finanțarea campaniei sale din 2024 conține acuzații de fraudă electorală și de spălare de bani, dar procurorii nu l-au trimis încă în judecată.

Sondaje: Încrederea în Georgescu a început să crească după anularea prezidențialelor

Dacă președintele Nicușor Dan ar fi finalizat împreună cu serviciile secrete raportul privind alegerile prezidențiale din 2024, poate că procurorii ar fi avut la îndemână mai multe probe împotriva lui Călin Georgescu, mai ales că analiza Serviciului francez de vigilență și protecție împotriva interferențelor digitale străine, VIGINUM, subliniază că alegerile din România din 2024 au fost perturbate de interferențe sofisticate de amploare și notează implicarea unui actor străin: Rusia. Totuși, probele care să-l lege direct pe Călin Georgescu de Rusia întârzie să apară, în ciuda deslușirii algoritmilor complicați cu ajutorul cărora a devenit preferatul alegătorilor în primul tur al prezidențialelor anulate.

De fapt, abia după anularea prezidențialelor în decembrie 2024, încrederea în Georgescu a început să crească. Luna trecută, Georgescu era în fruntea clasamentului încrederii populare în politicieni cu 32%, urmat de Nicușor Dan cu 31%, Ilie Bolojan cu 25% și George Simion cu 23% (CURS, mai 2026). Intenția de vot, anul trecut, înainte să fie exclus de Curtea Constituțională de pe lista candidaților prezidențiali, era însă între 37% (CURS, ianuarie 2025) și 45% (Sociopol, februarie 2025), probabil cu șanse să câștige.

Procesele îl ajută pe Georgescu să joace rolul victimei 

Procesele anevoioase în care este cercetat Georgescu îl ajută să joace rolul victimei și să apară periodic pentru a le reaminti celor nemulțumiți de criza economică și politică pe care el, dacă ar fi fost la Cotroceni, consideră că ar fi știut cum să o ocolească. Menținerea lui Călin Georgescu în această zonă juridică incertă îi face pe simpatizanții lui să rămână alerți, să-și păstreze nemulțumirile și să spere că liderul lor se va întoarce pe calul lui alb în vârful politicii autohtone. În paralel, George Simion, care pierde viteză, face sondaje pe Facebook despre suspendarea președintelui, Diana Șoșoacă susține că are liste cu 400.000 de alegători care ar fi semnat pentru suspendarea lui Nicușor Dan și că are și o listă cu peste 155 de parlamentari care ar fi gata să declanșeze procedura parlamentară împotriva șefului statului. Totul pe fondul impasului politic în care au ajuns partidele tradiționale, care nu mai au nicio cale de reconciliere. O soluție ar fi alegerile anticipate, dar există temerea că AUR ar câștiga cu un scor mare, PSD ar intra cu un scor și mai mic, iar ecuația politică ar putea fi mult mai dramatică. Călin Georgescu vrea și el să găsească o soluție de revenire și pare să spere că filonul naționalist-radical din justiție îl va ajuta să se reabiliteze. 

Cine îl ajută pe Georgescu să rămână în cărți?

Justiția care îi trenează dosarele? Președintele Nicușor Dan, fiindcă la mai bine de un an de când e la Cotroceni nu a reușit să ne arate un raport clar cu ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 24 noiembrie 2024? Sau că nu a schimbat șefii serviciilor secrete, în așa fel încât fiecare să trimită concluzii despre cum a fost posibil să scape sub radarul lor jocurile cibernetice în favoarea lui Georgescu? PSD, PNL, USR, fiindcă nu au reușit să aibă o guvernare coerentă? PSD pentru că a aruncat țara în aer cu ajutorul AUR? 

Sabina Fati -  DW

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