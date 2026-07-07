Siegfried Mureșan reacționează la condamnarea lui Marine Le Pen: „Extremiștii nu luptă pentru oameni. Luptă pentru propriile interese”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a reacționat marți, 7 iulie, la decizia justiției franceze de a o condamna pe Marine Le Pen în dosarul privind deturnarea fondurilor Parlamentul European.

„Justiția din Franța a confirmat astăzi condamnarea lui Marine Le Pen pentru deturnarea fondurilor Parlamentului European. Aceasta este adevărata față a extremismului. Marine Le Pen și-a construit întreaga carieră atacând Uniunea Europeană, în timp ce folosea ilegal bani europeni în interesul partidului său”, a transmis eurodeputatul PNL.

Acesta adaugă că Marine Le Pen „și-a afișat constant apropierea de Vladimir Putin, iar partidul său a fost finanțat prin împrumuturi din Rusia.”

„De la Marine Le Pen la Călin Georgescu, tiparul extremiștilor este același: populism, promisiuni fără soluții, atacuri împotriva Europei, simpatii pentru Kremlin și controverse privind finanțarea. Extremiștii nu luptă pentru oameni. Luptă pentru propriile interese.”

Judecătorii din Paris au condamnat-o pe Le Pen la trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, iar al treilea urmează să fie executat sub supraveghere electronică, prin purtarea unei brățări de monitorizare. Instanța a menținut și amenda de 100.000 de euro.

În primă instanță, în 2025, lidera formațiunii Rassemblement National fusese condamnată la patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare și doi care urmau să fie executați sub supraveghere electronică.

Tot atunci, ea primise și o interdicție de cinci ani de a candida pentru funcții publice. Curtea de Apel a redus perioada de interdicție la 45 de luni, dintre care 30 au fost suspendate. În practică, Le Pen va avea de executat o interdicție efectivă de aproximativ 15 luni.

Le Pen a declarat în repetate rânduri că nu intenționează să candideze în asemenea condiții, argumentând că orice deplasare sau miting electoral ar necesita aprobări prealabile din partea autorităților.

„Dacă aș avea dreptul să candidez, dar nu aș putea face campanie în mod liber, atunci o astfel de candidatură nu ar fi posibilă”, declara ea într-un interviu acordat săptămâna trecută.