search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SIE a prezentat Raportul de activitate pe 2025: Rusia, Iran și riscurile la adresa securităţii naţionale

0
0
Publicat:

Comisia parlamentară specială pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe a efectuat marți, 10 martie 2026, o ședință de lucru la sediul Serviciului, prilej cu care conducerea civilă și operativă a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2025.

Riscurile si ameninţările la adresa securităţii naţionale, în prim-plan FOTO Shutterstock
Riscurile si ameninţările la adresa securităţii naţionale, în prim-plan FOTO Shutterstock

În cadrul reuniunii, Comisia a analizat în detaliu ansamblul capabilităţilor informative, operative şi de analiză strategică ale Serviciului, cu accent asupra: acţiunilor informative din domeniul politico-strategic, gestionării ameninţărilor asimetrice, activităţilor de contraspionaj extern şi protecţie a operaţiunilor, eforturilor dedicate combaterii criminalităţii transfrontaliere, operaţiunilor externe derulate pe linie Cyber, proceselor de valorificare a informaţiilor, contribuţiei la îndeplinirea atribuţiilor stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, precum si cooperării externe informativ-operative, arată comisia parlamentară, într-un comunicat.

Totodată, au fost discutate si chestiuni legate de bugetul SIE, de problematica resurselor umane, încadrările de personal, particularităţile misiunilor externe, precum si chestiuni de natură logistică, juridică, cooperarea cu celelalte instituţii din sistemul de securitate naţională si cu partenerii externi.

„Şedinţa de lucru a permis evaluarea punctuală şi detaliată a direcţiilor de acţiune ale SIE, constituind o sinteză tehnică a întregii activităţi de control parlamentar aferente anului 2025, în baza atribuţiilor prevăzute de Hotărârea Parlamentului nr. 44/1998, cadrul normativ care stabileşte competenţele Comisiei în ceea ce priveşte monitorizarea, evaluarea şi verificarea modului în care SIE îşi îndeplineşte mandatul legal”, se precizează în comunicat.

În ceea ce priveşte anul 2026, Comisia subliniază că, în primele 6 săptămâni din actuala sesiune parlamentară, în aplicarea planului tematic anual, au fost deja desfăşurate trei sesiuni de lucru cu reprezentanţii SIE.

„Printre temele analizate s-a numărat şi evaluarea situaţiei strategice din Orientul Mijlociu, cu focalizare asupra evoluţiilor din Republica Islamică Iran, precum şi examinarea impactului potenţial pentru România din perspectivă geopolitică, economică şi consulară”, arată comisia parlamentară de control al SIE.

„În actualul context de securitate, marcat de intensificarea competiţiei geopolitice, de războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi de evoluţiile volatile din Orientul Mijlociu, activitatea Serviciului de Informaţii Externe are o importanţă esenţială pentru protejarea intereselor strategice ale României. Combaterea interferenţelor străine, anticiparea riscurilor emergente şi furnizarea de analiză strategică de calitate pentru decidenţii statului reprezintă misiuni critice într-un mediu de securitate tot mai complex.

Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SIE va continua să exercite un control responsabil, astfel încât Serviciul să dispună de cadrul legal, resursele şi instrumentele necesare pentru a-şi îndeplini mandatul în deplină conformitate cu legea şi cu interesele de securitate ale României. În acest context, este esenţial ca SIE să îşi menţină capacitatea de adaptare permanentă la noile tipuri de ameninţări şi la dinamica mediului internaţional, prin modernizarea capabilităţilor informative, tehnologice şi operaţionale. În acelaşi timp, controlul parlamentar rămâne o obligaţie legală esenţială pentru transparenţă instituţională, responsabilitate democratică şi consolidarea încrederii publice în instituţiile statului”, a declarat deputatul Alexandru Muraru, preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

Comisia reafirmă angajamentul ferm pentru un control parlamentar activ, profesionist şi responsabil, orientat spre consolidarea rezilienţei instituţiilor de securitate şi protejarea intereselor strategice ale României într-un context regional şi global aflat în continuă transformare.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere
fanatik.ro
image
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
cancan.ro
image
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce faci în București în weekendul 13-15 martie 2026. Concerte, festival, expoziții și idei pentru trei zile pline în oraș
playtech.ro
image
Ziua Ungariei schimbă programul din Superliga! Haos total cu privire la prima etapă din play-off și play-out. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care nu o probase
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu Alex, care e mai mic cu 21 de ani decât ea. Spune că e fericită și nu-i pasă de gura lumii: Toată viața am fost judecată și bârfită
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Doamna Oțil face orice pentru sănătatea familiei. Gabriela Prisăcariu a blocat o stație de autobuz și o bandă de circulație pentru o vizită la farmacie FOTO
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu fiica prezentatoarei Teo Trandafir. Maia împlinește 22 de ani și apare extrem de rar în public FOTO
actualitate.net
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
click.ro
image
Prin ce a trecut o româncă care s-a întors din Dubai la Iași: „Ne-au ieșit plămânii din noi”
click.ro
image
Ce floare ar trebui să pui pe terasă pentru a te putea bucura de un miros frumos toată vara
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
solar system planet collage (1) jpg
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!