SIE a prezentat Raportul de activitate pe 2025: Rusia, Iran și riscurile la adresa securităţii naţionale

Comisia parlamentară specială pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe a efectuat marți, 10 martie 2026, o ședință de lucru la sediul Serviciului, prilej cu care conducerea civilă și operativă a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2025.

În cadrul reuniunii, Comisia a analizat în detaliu ansamblul capabilităţilor informative, operative şi de analiză strategică ale Serviciului, cu accent asupra: acţiunilor informative din domeniul politico-strategic, gestionării ameninţărilor asimetrice, activităţilor de contraspionaj extern şi protecţie a operaţiunilor, eforturilor dedicate combaterii criminalităţii transfrontaliere, operaţiunilor externe derulate pe linie Cyber, proceselor de valorificare a informaţiilor, contribuţiei la îndeplinirea atribuţiilor stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, precum si cooperării externe informativ-operative, arată comisia parlamentară, într-un comunicat.

Totodată, au fost discutate si chestiuni legate de bugetul SIE, de problematica resurselor umane, încadrările de personal, particularităţile misiunilor externe, precum si chestiuni de natură logistică, juridică, cooperarea cu celelalte instituţii din sistemul de securitate naţională si cu partenerii externi.

„Şedinţa de lucru a permis evaluarea punctuală şi detaliată a direcţiilor de acţiune ale SIE, constituind o sinteză tehnică a întregii activităţi de control parlamentar aferente anului 2025, în baza atribuţiilor prevăzute de Hotărârea Parlamentului nr. 44/1998, cadrul normativ care stabileşte competenţele Comisiei în ceea ce priveşte monitorizarea, evaluarea şi verificarea modului în care SIE îşi îndeplineşte mandatul legal”, se precizează în comunicat.

În ceea ce priveşte anul 2026, Comisia subliniază că, în primele 6 săptămâni din actuala sesiune parlamentară, în aplicarea planului tematic anual, au fost deja desfăşurate trei sesiuni de lucru cu reprezentanţii SIE.

„Printre temele analizate s-a numărat şi evaluarea situaţiei strategice din Orientul Mijlociu, cu focalizare asupra evoluţiilor din Republica Islamică Iran, precum şi examinarea impactului potenţial pentru România din perspectivă geopolitică, economică şi consulară”, arată comisia parlamentară de control al SIE.

„În actualul context de securitate, marcat de intensificarea competiţiei geopolitice, de războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi de evoluţiile volatile din Orientul Mijlociu, activitatea Serviciului de Informaţii Externe are o importanţă esenţială pentru protejarea intereselor strategice ale României. Combaterea interferenţelor străine, anticiparea riscurilor emergente şi furnizarea de analiză strategică de calitate pentru decidenţii statului reprezintă misiuni critice într-un mediu de securitate tot mai complex.

Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SIE va continua să exercite un control responsabil, astfel încât Serviciul să dispună de cadrul legal, resursele şi instrumentele necesare pentru a-şi îndeplini mandatul în deplină conformitate cu legea şi cu interesele de securitate ale României. În acest context, este esenţial ca SIE să îşi menţină capacitatea de adaptare permanentă la noile tipuri de ameninţări şi la dinamica mediului internaţional, prin modernizarea capabilităţilor informative, tehnologice şi operaţionale. În acelaşi timp, controlul parlamentar rămâne o obligaţie legală esenţială pentru transparenţă instituţională, responsabilitate democratică şi consolidarea încrederii publice în instituţiile statului”, a declarat deputatul Alexandru Muraru, preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

Comisia reafirmă angajamentul ferm pentru un control parlamentar activ, profesionist şi responsabil, orientat spre consolidarea rezilienţei instituţiilor de securitate şi protejarea intereselor strategice ale României într-un context regional şi global aflat în continuă transformare.