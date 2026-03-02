„Și pietrele mă cunosc în Ormuz”. Băsescu avertizează asupra scumpirilor globale la petrol

Fostul președinte Traian Băsescu spune că blocarea Strâmtorii Ormuz și închiderea unor facilități petroliere majore din Arabia Saudită pot provoca scumpiri semnificative la petrol și combustibili. În paralel, marii operatori de transport maritim își suspendă cursele prin zonă, iar rutele comerciale globale sunt deja afectate.

Invitat la Digi24, Traian Băsescu a fost întrebat dacă, în perioada în care era comandant de vas, a navigat prin Strâmtoarea Ormuz și ce efecte ar putea avea blocarea acestei rute strategice.

„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”, a glumit fostul șef al statului. El a explicat că a încărcat marfă în toate marile terminale petroliere din Golf: „Am încărcat în toate porturile, în toate terminalele petroliere din Golf. Și în Kuweit, și-n Iran, și-n Irak, și-n Arabia Saudită.”

Lovituri asupra unor puncte-cheie din industria petrolieră

Dincolo de experiența sa, Băsescu spune că este profund îngrijorat de situația actuală. „Ce mă îngrijorează, ca om care știe foarte bine zona, mă îngrijorează faptul că a fost lovită Rafinăria Aramco. Aramco este o companie mixtă a Arabiei Saudite cu Statele Unite. Rafinăria, care e una din cele mai mari din lume, a fost închisă”.

Compania vizată, Saudi Aramco, este unul dintre cei mai mari producători de petrol la nivel global. În plus, fostul președinte a atras atenția asupra situației terminalului petrolier de la Ras Tanura.

„Este practic scos din funcțiune terminalul petrolier aparținând Arabiei Saudite de la Ras Tanura. Este cel mai mare terminal petrolier din lume. Terminalul de la Ras Tanura zilnic încărca 6 milioane de barili de țiței în cele 11 dane în care operează nave. Deci 6 milioane de barili înseamnă cam 600.000 de tone zilnic plecau din Ras Tanura”.

Potrivit lui Băsescu, închiderea Strâmtorii Ormuz va avea efecte imediate: „Acum Strâmtoarea Ormuz este închisă și se va resimți lipsa țițeiului din Golf. De acolo iese, zilnic, 20% din exporturile mondiale de țiței și cred că vor fi creșteri mari de prețuri și la combustibil și la țiței. Vor fi creșteri mari la combustibil și pentru că rafinăria Aramco a fost închisă, de asemenea, cea mai mare rafinărie din lume”.

Rute maritime blocate și ocoliri pe la Capul Bunei Speranțe

Criza din Orientul Mijlociu amplifică temerile privind perturbări ale comerțului global prin Strâmtoarea Ormuz și Strâmtoarea Bab el-Mandeb. Strâmtoarea Ormuz, situată între Oman și Iran, gestionează aproximativ 20% din consumul mondial de petrol, iar Bab el-Mandeb leagă Marea Roșie de Golful Aden și Oceanul Indian, reprezentând o rută vitală pentru petrol și gaze lichefiate, potrivit News.ro.

Marii operatori de transport maritim au suspendat trecerile prin aceste coridoare. Compania daneză Maersk a oprit toate traversările prin Ormuz și Bab el-Mandeb, iar alte firme mari, precum Hapag-Lloyd, CMA CGM și MSC, și-au redirecționat navele spre zone sigure și, în multe cazuri, pe ruta ocolitoare de la Capul Bunei Speranțe. Aceste devieri implică drumuri mai lungi, costuri mai mari și întârzieri în aprovizionare.

Creșteri de costuri și volatilitate pe piețe

Analiștii avertizează că tensiunile din regiune cresc costurile transportului maritim și pot duce la scumpiri globale la energie. Chiar și blocările temporare afectează lanțurile de aprovizionare și comerțul containerizat, porturi precum Jebel Ali și Khor Fakkan fiind hub-uri majore de transbordare.

Deși o blocare completă și de lungă durată a Strâmtorii Ormuz este puțin probabilă, chiar și atacurile punctuale asupra petroliere­lor provoacă perturbări și crește volatilitatea piețelor. În acest context, avertismentul lui Traian Băsescu privind scumpirile la petrol și combustibili devine cu atât mai relevant: orice blocaj într-un nod strategic precum Strâmtoarea Ormuz se resimte rapid la nivel global.