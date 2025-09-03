Senatoare USR, în comisia „România fără violență domestică”: „Prea multe femei au fost victime”

O comisie specială menită să consolideze cadrul legislativ și protecția victimelor violenței domestice va fi constituită în Parlament. Aceasta urmărește creșterea eficienței aplicării legii și a gradului de conștientizare a fenomenului, printr-o abordare unită și coerentă.

Din partea USR, în comisie va face parte senatoarea Cynthia Păun, vicepreședinta Comisiei pentru muncă, familie și solidaritate socială din Senat. Aceasta a subliniat importanța inițiativei printr-o declarație personală: „Am cunoscut de-a lungul timpului prea multe femei care au fost victime ale violenței domestice. Am prietene care au trecut prin aceste drame, fie în copilărie, când și-au văzut mama bătută, fie atunci când au fost ele însele victime ale agresiunii partenerilor. Autoritățile, instituțiile, oamenii politici trebuie să trateze combaterea violenței domestice ca pe o prioritate și noi asta facem astăzi, astfel încât victimele să se simtă sigure să părăsească relația abuzivă în care se află”, a transmis Păun într-un comunicat de presă.

Ea a adăugat că responsabilitatea nu aparține doar instituțiilor, ci și societății în ansamblu: „Și al doilea lucru este ca noi, ca prieteni, ca vecini, ca rude, ca trecători pe stradă, să nu mai întoarcem privirea sau să nu ne spunem că nu ne interesează, că nu e problema noastră atunci când vedem că o femeie este abuzată sau este victima unei violențe domestice”.

Legi deja adoptate și noi obiective

În ultimii ani, USR a promovat mai multe legi pentru combaterea violenței domestice. Printre acestea se numără reglementarea prin care victimele pot beneficia de locuințe sociale sau de necesitate, dar și legea care asigură sprijin la angajare și formare profesională pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane. Totodată, au fost introduse facilități pentru accesul la justiție, prin acoperirea cheltuielilor de judecată în funcție de venit, iar durata ordinelor de protecție a fost extinsă la un an, victimele beneficiind și de asistență juridică gratuită inclusiv în apel.

Noua comisie își propune să analizeze cadrul legislativ existent la nivel național, european și internațional și să avizeze proiectele de lege aflate în Parlament privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice.

O problemă de amploare

Statisticile arată dimensiunea alarmantă a fenomenului. În primele șase luni ale anului 2025, în România au fost înregistrate peste 61.431 de sesizări privind violența domestică, adică 14 apeluri de ajutor pe oră. Cele mai multe cazuri (56%) sunt încadrate la infracțiunea de „lovirea sau alte violențe”, iar instanțele judecătorești au emis 6.483 de ordine de protecție.

Noua comisie parlamentară își propune să aducă o schimbare semnificativă în combaterea acestui fenomen și în sprijinirea victimelor care au nevoie de protecție reală din partea statului.