„Cea mai detestată femeie din Rusia”. Cântăreața preferată a lui Putin, pusă la zid după ce a fost înșelată de escroci

Un site web a scris despre Larisa Dolina, în vârstă de 70 de ani, supranumită cântăreața preferată a lui Vladimir Putin, că „este cea mai detestată femeie din Rusia” după ce, înșelată de escroci, aceasta a refuzat să predea apartamentul din Moscova pe care îl vânduse unei femei.

Larisa Dolina, artistă decorată de Kremlin și susținătoare vocală a războiului din Ucraina, a pierdut anul trecut 175 de milioane de ruble, echivalentul a 1,6 milioane de lire sterline, după ce escroci care s-au dat drept oficiali ai serviciilor de securitate ruse, i-au cerut această sumă.

Dolina și-a vândut apartamentul Polinei Lurye, o femeie de 34 de ani, după care a transferat banii obținuți escrocilor.

În încercarea de a-și recupera paguba, Dolina a cerut în instanță ca apartamentul să îi fie returnat, deși vânzarea fusese finalizată, iar Lurye plătise integral suma convenită.

Judecătorul i-a dat dreptate, astfel că clienta a rămas și fără apartament și fără cele 112 milioane de ruble plătite. Instanța a decis că Lurye este cea care ar trebui să recupereze banii de la escrocii care au înșelat-o pe Dolina.

„Un dezastru național”

Cazul a suscitat multă atenție în Rusia pe fondul percepției că figurile pro-Kremlin se pot bucura de astfel de privilegii juridice, spre deosebire de rușii de rând.

Politicianul rus Dmitri Svișciov, a descris situația drept „un dezastru național”, în timp ce purtătoarea de cuvânt a Kremlinului Maria Zaharova, a avertizat că „dușmanii” Rusiei exploatează scandalul într-un „război hibrid” menit să „provoace conflict între oameni”.

Cântăreața a prezentat scuze publice

Cunoscută pentru aparițiile spectaculoase și ținutele extravagante, cântăreața a apărut săptămâna trecută la televiziunea de stat rusă îmbrăcată neobișnuit de sobru, complet în negru. Cu lacrimi în ochi, a prezentat scuze publice.

Dar opinia publică n-a fost tocmai convinsă - până și restaurantele fast-food precum Burger King i-au sancționat comportamentul, refuzând să-i livreze comenzi până când nu returnează integral banii pe apartament Polinei Lurye.

Cum a căzut artista victima escrocilor

Persoane care s-au prezentat drept agenți ai Serviciului Federal de Securitate (FSB), și ai agenției federale de combatere a spălării de bani au convins-o că infractori încearcă să îi confiște proprietatea, astfel că Dolina a decis să vândă apartamentul din cartierul exclusivist Khamovniki din Moscova contra a 112 milioane de ruble (aproximativ 1 milion de lire sterline). Însă în total a dat escrocilor 175 de milioane de ruble în numerar - apelând la economii, dar și la împrumuturi de la prieteni.

După ce și-a dat seama că totul a fost o înșelătorie, cântăreața a refuzat să îi predea cheile apartamentului Polinei Lurye, ea susținând ulterior că escrocii ar fi operat din Ucraina.

În aceeași perioadă, contul de Instagram i-ar fi fost spart și pe el au apărut mesaje pro-ucrainene.

În martie 2025, o instanță rusă a admis apelul Dolinei și a decis anularea vânzării apartamentului, stabilind că Lurye trebuie să ceară despăgubiri de la escroci.

Un apel ulterior, formulat la sfârșitul lunii noiembrie, a menținut decizia. Însă marți, Curtea Supremă a Rusiei a recunoscut dreptul de proprietate al Polinei Lurye asupra apartamentului. I-a permis Larisei Dolina să locuiască în continuare în apartament până se judecă o cerere de evacuare forțată într-o instanță inferioară.

Condamnată de majoritatea rușilor

Un sondaj realizat de Lenta.ru pe 32.000 de respondenți, arată că 95% dintre ruși o „condamnă” pe Dolina în acest caz. În același timp, rețelele sociale au fost inundate de meme-uri în care cântăreața este personajul negativ al poveștii.

Cântăreața pro-Kremlin Slava, pe numele ei real Anastasia Slanevskaia, a amenințat cu acțiuni în instanță, pe motiv că nu își mai poate vinde propriul apartament după ce potențialii cumpărători s-au retras, temându-se că situația s-ar putea repeta.

Actorul Nikita Djigurda a intervenit la rândul său, acuzând-o pe Dolina că „jefuiește oameni nevinovați” și cerând anularea deciziei instanței.

În acest val de revoltă publică, publicația The Bell a numit-o „cea mai detestată femeie din Rusia”.

În apariția sa televizată, Dolina a promis că îi va returna banii în rate Polinei Lurye, însă voci din online au denunțat-o pentru că ar fi vărsat „lacrimi de crocodil”

O susținătoare a viziunii lui Putin, Dolina a susținut concerte pentru veteranii ruși în regiunile ucrainene ocupate și figurează pe lista persoanelor considerate inamici ai statului ucrainean.

A cântat imnul național al Rusiei alături de Putin la festivitățile care au marcat anexarea Crimeei în 2015 și câțiva ani mai târziu a primit Ordinul Prieteniei din partea președintelui rus. Într-un mesaj călduros de ziua ei, publicat pe site-ul Kremlinului, Putin i-a lăudat „talentul generos și unic” și „temperamentul artistic vibrant”.

Cântăreața se află sub sancțiuni din partea UE și a unor țări pentru susținerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În urma scandalului, a apărut un termen nou - „efectul Dolina” - care reprezintă perturbările de pe piața imobiliarelor din Rusia, provocate de prăbușirea încrederii între cumpărători și vânzători.