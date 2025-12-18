search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Cea mai detestată femeie din Rusia”. Cântăreața preferată a lui Putin, pusă la zid după ce a fost înșelată de escroci

0
0
Publicat:

Un site web a scris despre Larisa Dolina, în vârstă de 70 de ani, supranumită cântăreața preferată a lui Vladimir Putin, că „este cea mai detestată femeie din Rusia” după ce, înșelată de escroci, aceasta a refuzat să predea apartamentul din Moscova pe care îl vânduse unei femei. 

foto profimedia
foto profimedia

Larisa Dolina, artistă decorată de Kremlin și susținătoare vocală a războiului din Ucraina, a pierdut anul trecut 175 de milioane de ruble, echivalentul a 1,6 milioane de lire sterline, după ce escroci care s-au dat drept oficiali ai serviciilor de securitate ruse, i-au cerut această sumă.

Dolina și-a vândut apartamentul  Polinei Lurye, o femeie de 34 de ani, după care a transferat banii obținuți escrocilor. 

În încercarea de a-și recupera paguba, Dolina a cerut în instanță ca apartamentul să îi fie returnat, deși vânzarea fusese finalizată, iar Lurye plătise integral suma convenită.

Judecătorul i-a dat dreptate, astfel că clienta a rămas și fără apartament și fără cele 112 milioane de ruble plătite. Instanța a decis că Lurye este cea care ar trebui să recupereze banii de la escrocii care au înșelat-o pe Dolina.

„Un dezastru național”

Cazul a suscitat multă atenție în Rusia pe fondul percepției că figurile pro-Kremlin se pot bucura de astfel de privilegii juridice, spre deosebire de rușii de rând.

Politicianul rus Dmitri Svișciov, a descris situația drept „un dezastru național”, în timp ce purtătoarea de cuvânt a Kremlinului Maria Zaharova, a avertizat că „dușmanii” Rusiei exploatează scandalul într-un „război hibrid” menit să „provoace conflict între oameni”.

Cântăreața a prezentat scuze publice

Cunoscută pentru aparițiile spectaculoase și ținutele extravagante, cântăreața a apărut săptămâna trecută la televiziunea de stat rusă îmbrăcată neobișnuit de sobru, complet în negru. Cu lacrimi în ochi, a prezentat scuze publice. 

Dar opinia publică n-a fost tocmai convinsă - până și restaurantele fast-food precum Burger King i-au sancționat comportamentul, refuzând să-i livreze comenzi până când nu returnează integral banii pe apartament Polinei Lurye.

Cum a căzut artista victima escrocilor

Persoane care s-au prezentat drept agenți ai Serviciului Federal de Securitate (FSB), și ai agenției federale de combatere a spălării de bani au convins-o că infractori încearcă să îi confiște proprietatea, astfel că Dolina a decis să vândă apartamentul din cartierul exclusivist Khamovniki din Moscova contra a 112 milioane de ruble (aproximativ 1 milion de lire sterline). Însă în total a dat escrocilor 175 de milioane de ruble în numerar - apelând la economii, dar și la împrumuturi de la prieteni.

După ce și-a dat seama că totul a fost o înșelătorie, cântăreața a refuzat să îi predea cheile apartamentului Polinei Lurye, ea susținând ulterior că escrocii ar fi operat din Ucraina.

În aceeași perioadă, contul de Instagram i-ar fi fost spart și pe el au apărut mesaje pro-ucrainene.

În martie 2025, o instanță rusă a admis apelul Dolinei și a decis anularea vânzării apartamentului, stabilind că Lurye trebuie să ceară despăgubiri de la escroci.

Un apel ulterior, formulat la sfârșitul lunii noiembrie, a menținut decizia. Însă marți, Curtea Supremă a Rusiei a recunoscut dreptul de proprietate al Polinei Lurye asupra apartamentului. I-a permis Larisei Dolina să locuiască în continuare în apartament până se judecă o cerere de evacuare forțată într-o instanță inferioară.

image

Condamnată de majoritatea rușilor

Un sondaj realizat de Lenta.ru pe 32.000 de respondenți, arată că 95% dintre ruși o „condamnă” pe Dolina în acest caz. În același timp, rețelele sociale au fost inundate de meme-uri în care cântăreața este personajul negativ al poveștii.

Cântăreața pro-Kremlin Slava, pe numele ei real Anastasia Slanevskaia, a amenințat cu acțiuni în instanță, pe motiv că nu își mai poate vinde propriul apartament după ce potențialii cumpărători s-au retras, temându-se că situația s-ar putea repeta.

Actorul Nikita Djigurda a intervenit la rândul său, acuzând-o pe Dolina că „jefuiește oameni nevinovați” și cerând anularea deciziei instanței.

În acest val de revoltă publică, publicația The Bell a numit-o „cea mai detestată femeie din Rusia”.

În apariția sa televizată, Dolina a promis că îi va returna banii în rate Polinei Lurye, însă voci din online au denunțat-o pentru că ar fi vărsat „lacrimi de crocodil”

O susținătoare a viziunii lui Putin, Dolina a susținut concerte pentru veteranii ruși în regiunile ucrainene ocupate și figurează pe  lista persoanelor considerate inamici ai statului ucrainean.

A cântat imnul național al Rusiei alături de Putin la festivitățile care au marcat anexarea Crimeei în 2015 și câțiva ani mai târziu a primit Ordinul Prieteniei din partea președintelui rus. Într-un mesaj călduros de ziua ei, publicat pe site-ul Kremlinului, Putin i-a lăudat „talentul generos și unic” și „temperamentul artistic vibrant”.

Cântăreața se află sub sancțiuni din partea UE și a unor țări pentru susținerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În urma scandalului, a apărut un termen nou - „efectul Dolina” - care reprezintă perturbările de pe piața imobiliarelor din Rusia, provocate de prăbușirea încrederii între cumpărători și vânzători.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
digi24.ro
image
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
stirileprotv.ro
image
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
gandul.ro
image
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
mediafax.ro
image
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
fanatik.ro
image
Cristian Radu, primarul din Mangalia, a fost trimis în judecată. DNA îl acuză că a primit haine de lux de peste 40.000 de euro, o reducere de 500.000 de euro, dar și două BMW-uri de 185.000 de euro
libertatea.ro
image
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
digi24.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Un fotbalist de la Barcelona SC a fost împușcat mortal în plină stradă. Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
antena3.ro
image
Analist, despre acordul pe reforma administraţiei: Una dintre cele mai productive ședințe ale coaliției
observatornews.ro
image
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
cancan.ro
image
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
prosport.ro
image
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu? Detaliul neştiut de nimeni, analizele au arătat imediat după deshumare că...
playtech.ro
image
Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de zile!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mirel Rădoi, prima decizie majoră după plecarea de la Craiova: și-a scos ”bijuteria” la vânzare cu 732.000 de euro
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit specialiștii legiști pe corpul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Autopsia a fost finalizată
kanald.ro
image
Noua lege a impozitelor locale din 2026 stoarce bani de la proprietarii români, cu creșteri și de 3 ori. Cum se recalculează taxele pe mașini, locuințe și terenuri
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Tragedie cumplită înainte de Crăciun! Un militar de 39 de ani din Buzău a murit într-un accident îngrozitor. Leontin avea un băiețel superb și o soție minunată!
romaniatv.net
image
Dispare ajutorul de șomaj din România? Anunțul zilei
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos
click.ro
image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto TIME, Profimedia jpg
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 18 decembrie. Gemenii și-ar putea răni persoana iubită, noi oferte profesionale pentru Pești
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos

OK! Magazine

image
Brunet, înalt și extrem de fit. Așa putea să arate soțul lui Meghan! Harry știe oare de „persoana specială” din viața ei?

Click! Pentru femei

image
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood

Click! Sănătate

image
Cât de sănătoşi sunt creveţii?