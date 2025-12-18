Felicitarea de Crăciun din 2025, dezvăluită de Prințul și Prințesa de Wales

Prințul și Prințesa de Wales au publicat un nou portret de familie, care apare pe felicitarea lor oficială de Crăciun pentru anul 2025.

Imaginea, distribuită pe canalele oficiale de social media ale cuplului regal, îi prezintă pe William și Catherine alături de cei trei copii ai lor – prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis – într-un cadru natural, relaxat, surprins pe o pajiște din Norfolk.

Fotografia care însoțește felicitarea de Crăciun a Prințului și Prințesei de Wales este realizată de fotograful britanic Josh Shinner, în luna aprilie a acestui an. Mesajul transmis publicului este unul simplu și cald: „Vă dorim tuturor un Crăciun fericit”. Jurnaliștii BBC notează că imaginea reflectă apropierea și naturalețea relației dintre membrii familiei regale, scrie Mediafax.

Felicitarea de Crăciun a Prințului și Prințesei de Wales, realizată într-un moment simbolic

Publicarea felicitării de Crăciun a Prințului și Prințesei de Wales are o semnificație aparte, marcând încă un pas în revenirea treptată a lui Catherine la viața publică. Prințesa de Wales continuă procesul de recuperare după tratamentul oncologic, după ce, la începutul anului, a anunțat că boala se află în remisie.

Surse apropiate Palatului Kensington precizează că imaginile provin din aceeași ședință foto utilizată pentru aniversările recente ale copiilor cuplului: a 12-a aniversare a prințului George și a 7-a aniversare a prințului Louis.

Contextul recent al familiei regale

În anul precedent, William și Catherine au ales o felicitare de Crăciun cu o încărcătură emoțională profundă, folosind un cadru din videoclipul în care Catherine anunța finalizarea chimioterapiei. Ulterior, în ianuarie, prințesa a confirmat intrarea în remisie.

Anul 2025 a adus și alte momente importante pentru cuplu: aniversarea a 14 ani de căsătorie, celebrată în timpul unei vizite oficiale pe Insula Mull din Scoția, precum și pregătirile pentru mutarea în noua lor reședință permanentă, Forest Lodge, situată în Windsor.

Tradiții de Crăciun și planuri de familie

Potrivit informațiilor oficiale, Prințul și Prințesa de Wales vor petrece sărbătorile de iarnă împreună cu copiii lor și se vor alătura regelui Charles al III-lea și celorlalți membri ai familiei regale la tradiționala reuniune de Crăciun de la Sandringham, în Norfolk.