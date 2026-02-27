USR vrea ca la toate concursurile din Sănătate pentru ocuparea posturilor vacante să existe observatori externi

Deputata USR Oana Murariu a depus un proiect de lege ce prevede ca observatori independenți acreditați să poată participa la concursurile de angajare în spitalele de stat.

USR propune ca pentru toate concursurile de ocupare a posturilor vacante din Sănătate să existe observatori externi, având în vedere multiplele reclamaţii făcute de personal din sistem pe această temă.

”Printre problemele semnalate frecvent de tinerii medici se numără cea a concursurilor «cu dedicaţie» pentru posturile vacante din spitalele de stat. Pentru un plus de transparenţă şi, implicit, pentru a face încă un pas în combaterea acestei practici, deputata USR Oana Murariu a depus un proiect de lege pentru ca observatori independenţi acreditaţi să poată participa la aceste concursuri”, anunţă, vineri, USR, într-un comunicat de presă, scrie News.

Iniţiatoarea proiectului afirmă că mulţi dintre tinerii medici vor să rămână în România şi să profeseze aici.

”Concursurile cu final cunoscut pentru posturile din spitalele publice, în care câştigă cineva decis înainte, nu cel mai bun candidat, îi demotivează însă. E ceva discutat atât de des, încât a devenit de notorietate. Mesajul care li se transmite prin astfel de practici e că nu au loc, că nu au un viitor aici, în România. Acest lucru trebuie corectat cât mai rapid. Prin prezenţa observatorilor acreditaţi creştem gradul de transparenţă şi întărim organizarea pe criterii strict meritocratice a acestor concursuri”, declară Oana Murariu, membră în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.

Proiectul - semnat şi de parlamentarii USR din Comisiile pentru Sănătate din Camera Deputaţilor şi Senat - modifică Legea privind reforma în domeniul sănătăţii (nr. 95/2006) în sensul introducerii posibilităţii ca observatori independenţi acreditaţi din partea societăţii civile să aibă dreptul să participe la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din spitale. Aceştia se vor asigura că procedurile se derulează corect, fără privilegii sau favoritisme.

Observatorii independenţi vor fi persoane din afara unităţii sanitare care organizează concursul şi intenţia este ca aceştia să reprezinte ONG-uri care au ca obiect de activitate protecţia sănătăţii publice, drepturile pacientului sau alte activităţi similare. Procedura concretă va fi reglementată de Ministerul Sănătăţii.

”Propunem astăzi încă o măsură pentru sănătatea românilor. În 2024, am iniţiat o lege pentru a opri exodul tinerilor medici şi a bloca practica posturi în spitale contra şpăgi. Avem suficienţi medici buni în ţară, care vor să muncească şi să salveze vieţi, şi avem prea mulţi pacienţi care aşteaptă cu orele o consultaţie. Este datoria noastră să rezolvăm problema posturilor disponibile în spitale şi să le dăm şansa medicilor să îşi facă treaba. De aceea am propus, în urmă cu doi ani, introducerea concursului naţional pentru toate posturile din spitalele româneşti”, subliniază Diana Stoica, lidera deputaţilor USR şi membră în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaţilor.

În februarie 2024, deputaţii USR Diana Stoica, Diana Buzoianu şi Adrian Wiener au iniţiat un proiect pentru instituirea unui mecanism transparent şi corect pentru ocuparea posturilor vacante de medici din spitalele de stat. Este vorba, concret, ca Ministerul Sănătăţii să centralizeze pe site toate posturile disponibile din spitale şi să organizeze concurs naţional pentru ocuparea acestora, de două ori pe an, pe modelul rezidenţiatului. Proiectul este încă în dezbaterea Parlamentului.