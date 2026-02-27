search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
Cum se împart miliardele pentru dotarea Armatei: prețul și viteza de livrare, decisive în selecția furnizorilor pentru programul SAFE

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a făcut publice procedurile prin care se vor derula cele 21 de proiecte majore de înzestrare prin instrumentul financiar european SAFE, cu o valoare estimată de 9,6 miliarde de euro pentru perioada 2026–2030.

Ministerul Apărării Naționale pregătește lansarea a 21 de proiecte majore de înzestrare prin instrumentul financiar european SAFE (Security Action for Europe/Acțiunea pentru Securitatea Europei), cu o valoare estimată de 9,6 miliarde de euro pentru perioada 2026–2030.

MAPN a precizat că accesarea Instrumentului SAFE este coordonată de Guvernul României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, care gestionează relația cu Comisia Europeană, cooperarea cu statele eligibile și planurile de investiții.

Pentru coordonarea, sincronizarea și implementarea Instrumentului SAFE a fost constituit un Grup de lucru interinstituțional, condus de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu participarea mai multor autorități publice, inclusiv Ministerul Apărării Naționale, Administrația Prezidențială, Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor și Serviciul Român de Informații.

În cadrul proiectelor SAFE, selecția furnizorilor se face de către Grupul de lucru, pe baza analizei răspunsurilor primite la solicitările de informații. Evaluarea este realizată prin întocmirea unui clasament descrescător, construit prin aplicarea următorilor factori: prețul achiziției – 60% și termenele de livrare – 40%.

Lista furnizorilor selectați este aprobată ulterior de CSAT. Procedural, etapele urmează cadrul stabilit prin OUG nr. 62/2025: documentul generat de Grupul de lucru de la Cancelaria prim-ministrului este avizat de premier, iar decizia finală aparține CSAT.

Ce finanțează instrumentul SAFE

Potrivit OUG nr. 62/2025, finanțările accesate prin SAFE sunt destinate exclusiv achiziției de produse din domeniul apărării, în scopul consolidării capacităților de apărare. Obiectul finanțării îl reprezintă capabilitățile și echipamentele militare, nu mentenanța acestora.

Totuși, în funcție de specificul tehnic al fiecărui produs, contractele pot include un pachet inițial de suport logistic integrat (SLI), care poate cuprinde piese de schimb, echipamente de testare, documentație tehnică și alte elemente necesare pentru operarea capabilității după livrare.

Noile contracte vor include o implicare semnificativă a industriei naționale de apărare. Procentul de localizare va fi stabilit de Ministerul Economiei, iar contractele se vor încheia prin negociere cu operatori din industria de apărare națională și europeană.

Procesul de selectare a operatorilor economici este în desfășurare, atât la nivelul MApN, cât și la nivel guvernamental. Numele companiilor selectate vor fi comunicate după aprobarea finanțării de către Consiliu și finalizarea procedurilor interne, inclusiv aprobarea CSAT.

Cele 21 de proiecte SAFE ale MApN

Proiectele sunt grupate în trei categorii:

1. Două proiecte deja inițiate de MApN, cu contracte în derulare, care vor fi deschise până la finalul lunii mai către partenerii și aliații europeni: platforme de transport auto multifuncționale și sisteme aeriene fără pilot din clasa I – mini-UAS.

2. Nouă proiecte noi, care vor fi inițiate de MApN în calitate de autoritate contractantă. Contractele vor fi semnate și deschise până la finalul lunii mai către partenerii și aliații europeni, inclusiv Ucraina și Republica Moldova.

3. Zece proiecte derulate în comun cu state partenere, între care se află deja în implementare acordul pentru achiziția de sisteme de apărare aeriană portabile (MANPAD), în cadrul inițiativei European Joint Acquisition pentru sisteme MISTRAL 3. Acest proiect va beneficia și de finanțare din fonduri UE nerambursabile.

Calendar și miză strategică

Finanțarea, estimată la 9,6 miliarde de euro pe cinci ani, reprezintă unul dintre cele mai ample programe de modernizare a Armatei României din ultimii ani. Deschiderea contractelor către parteneri europeni, inclusiv către Ucraina și Republica Moldova, reflectă dimensiunea strategică regională a programului.

Implementarea proiectelor prin SAFE marchează o etapă importantă în consolidarea capacităților de apărare ale României, în paralel cu întărirea cooperării industriale și militare la nivel european. Decizia finală privind accesarea fondurilor și aprobarea furnizorilor va aparține CSAT, în perioada următoare.

