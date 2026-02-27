Trump: SUA ar putea realiza o „preluare prietenoasă” a Cubei

Președintele Donald Trump a afirmat vineri, 27 februarie, că SUA ar putea realiza o „preluare prietenoasă” a Cubei, pe măsură ce tensiunile dintre Washington și Havana cresc după capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro.

„Guvernul cubanez vorbește cu noi. Sunt într-o mare dificultate”, a spus președintele SUA, potrivit The Guardian.

Trump nu a oferit mai multe detalii, însă s-a relatat pe scară largă că oficialii americani s-au întâlnit cu Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nepotul lui Raúl Castro în vârstă de 94 de ani, în marja summit-ului liderilor din Caraibe, ca parte a negocierilor privind deschiderea insulei.

„Nu au bani, nu au nimic în acest moment. Dar vorbesc cu noi și poate vom avea o preluare prietenoasă a Cubei”, a anunțat Trump.

Relațiile dintre SUA și Cuba sunt la unul dintre cele mai tensionate niveluri din ultimii 67 de ani, după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Oficialii americani au obținut cooperarea adjunctului lui Maduro, Delcy Rodríguez, președinte interimar al Venezuelei, care a promis să deschidă rezervele de petrol ale țării pentru companii străine.

Presiunea Washingtonului a dus și la plecarea procurorului general Tarek William Saab și a determinat Venezuela să oprească exporturile de petrol către Cuba.

La începutul anului, Donald Trump a amenințat că va impune tarife țărilor care vând petrol Cubei, ca parte a presiunii asupra regimului comunist pentru reforme.

Cuba depinde de importuri energetice din Venezuela și Mexic, însă livrările din Venezuela au fost oprite după raidul militar american care l-a înlăturat pe Nicolás Maduro, iar cele din Mexic s-au oprit în februarie din cauza amenințării tarifare.

Trump a sugerat că o preluare a Cubei ar putea fi benefică pentru exilații cubanezi din SUA, ceea ce a stârnit îngrijorări privind repetarea istoriei și influența americană asupra insulei.

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a subliniat că negocierile trebuie să respecte suveranitatea Cubei, iar istoricul Manuel Barcía a comentat că situația seamănă cu un „moment al Zidului Berlinului” pentru Cuba și că Marco Rubio ar fi avut un rol important în această presiune.

Trump s-a bazat mult timp pe sprijinul electoral al exilaților cubanezi din Miami, care visează de mult timp la răsturnarea guvernului comunist al insulei, stabilit de Castro.