search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump: SUA ar putea realiza o „preluare prietenoasă” a Cubei

0
0
Publicat:

Președintele Donald Trump a afirmat vineri, 27 februarie, că SUA ar putea realiza o „preluare prietenoasă” a Cubei, pe măsură ce tensiunile dintre Washington și Havana cresc după capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro.

Donald Trump/FOTO: AFP
Donald Trump/FOTO: AFP

Guvernul cubanez vorbește cu noi. Sunt într-o mare dificultate”, a spus președintele SUA, potrivit The Guardian.

Trump nu a oferit mai multe detalii, însă s-a relatat pe scară largă că oficialii americani s-au întâlnit cu Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nepotul lui Raúl Castro în vârstă de 94 de ani, în marja summit-ului liderilor din Caraibe, ca parte a negocierilor privind deschiderea insulei.

„Nu au bani, nu au nimic în acest moment. Dar vorbesc cu noi și poate vom avea o preluare prietenoasă a Cubei”, a anunțat Trump.

Relațiile dintre SUA și Cuba sunt la unul dintre cele mai tensionate niveluri din ultimii 67 de ani, după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Oficialii americani au obținut cooperarea adjunctului lui Maduro, Delcy Rodríguez, președinte interimar al Venezuelei, care a promis să deschidă rezervele de petrol ale țării pentru companii străine.

Presiunea Washingtonului a dus și la plecarea procurorului general Tarek William Saab și a determinat Venezuela să oprească exporturile de petrol către Cuba. 

La începutul anului, Donald Trump a amenințat că va impune tarife țărilor care vând petrol Cubei, ca parte a presiunii asupra regimului comunist pentru reforme.

Cuba depinde de importuri energetice din Venezuela și Mexic, însă livrările din Venezuela au fost oprite după raidul militar american care l-a înlăturat pe Nicolás Maduro, iar cele din Mexic s-au oprit în februarie din cauza amenințării tarifare.

Trump a sugerat că o preluare a Cubei ar putea fi benefică pentru exilații cubanezi din SUA, ceea ce a stârnit îngrijorări privind repetarea istoriei și influența americană asupra insulei.

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a subliniat că negocierile trebuie să respecte suveranitatea Cubei, iar istoricul Manuel Barcía a comentat că situația seamănă cu un „moment al Zidului Berlinului” pentru Cuba și că Marco Rubio ar fi avut un rol important în această presiune.

Trump s-a bazat mult timp pe sprijinul electoral al exilaților cubanezi din Miami, care visează de mult timp la răsturnarea guvernului comunist al insulei, stabilit de Castro.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
Bomboane cu „aromă” explozivă la PTF Albița. Ce se afla de fapt într-o pungă cu dulciuri, găsită într-un autocar. FOTO
stirileprotv.ro
image
Ultima victimă a epurării lui Xi Jinping. Demiterea comandantului armatei terestre Li Qiaoming slăbește puterea militară a Chinei
gandul.ro
image
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
mediafax.ro
image
Legenda lui Dinamo care va apărea la Beach Please! Surpriza e uriașă
fanatik.ro
image
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a decis și a pronunțat o sumă nemaiauzită în România: "O fac la nivelul meu!"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
observatornews.ro
image
Ultimele cuvinte ale Mariei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege, chiar înainte să se prăbușească la pământ
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Câţi bani primeşte Marius Urzică de la stat: Renta viageră pe care o încasează fostul campion este maximul oferit prin lege
playtech.ro
image
Milionarul care și-a deschis o cafenea în țara pe care românii o adoră. Ai șanse mari să te întâlnești cu el dacă ajungi aici
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
România se teme de război. MAE retrage personalul neesențial din Israel
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cele 70 de ore decisive din istoria României. Momentul în care țara noastră putea fi invadată și dezmembrată de ruși, turci și austrieci
click.ro
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Bilete de avion la prețuri mici în martie 2026. Ce destinații din Europa sunt accesibile pentru toate buzunarele
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
image
Cele 70 de ore decisive din istoria României. Momentul în care țara noastră putea fi invadată și dezmembrată de ruși, turci și austrieci

OK! Magazine

image
Parcă sunt blestemați, nu contenesc problemele la Palat! Prințul s-a îmbolnăvit și s-a retras de la evenimentele planificate

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic