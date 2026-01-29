Șefia SRI și SIE, între lista președintelui și așteptările partidelor din coaliție

Președintele Nicușor Dan a afirmat recent că numirile de la șefia SRI și SIE ar putea să fie făcute în următoarele săptămâni. În presă sunt vehiculate atât nume din PSD și PNL, cât din afara partidelor. Potrivit informațiilor „Adevărul”, este preferată ultima variantă.

Numirea directorilor SRI și SIE va fi analizată „la pachet” cu șefii marilor parchete, propuneri care trebuie să vină de la ministrul de Justiție (PSD), în contextul în care mandatele actualilor titulari, Alex Florența (Parchetul General), Marius Voineag (DNA) și Alina Albu (DIICOT) vor expira la finalul lunii martie. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declanșat la începutul lunii concursurile pentru cele trei posturi.

Propunerile SRI și SIE vin de la președinte, directorii fiind numiți de Parlament, iar numele ar urma să fie înaintate public în următoarele săptămâni, potrivit unor precizări recente ale șefului de stat.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, scenariul unor independenți este cel care se potrivește mai degrabă pentru toate funcțiile. Asta deși, PSD și PNL au pus pe masa de analiză inclusiv nume din partide. „Probabil nu va fi un politician între numele propuse pentru aceste funcții”, indică însă surse din coaliția de guvernare.

Numele vehiculate

În cazul PNL, lista scurtă îi indică pe Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne și pe Mircea Abrudean, șef al Senatului. Lista scurtă a PSD îi indică pe eurodeputații Vasile Dâncu, Claudiu Manda și Andi Cristea.

Pentru SRI apare și numele lui Florin Vlădică, consilier de Stat în cadrul Departamentul Securităţii Naţionale și Director al Oficiului Informaţiilor Integrate, iar în cazul SIE mai este vehiculat numele lui Marius Lazurcă, actual consilier prezidențial și diplomat de carieră.

Anul trecut, președintele României l-ar fi propus informal pe avocatul Gabriel Zbârcea pentru funcția de șef al SRI, dar PSD și PNL ar fi respins candidatura, potrivit G4Media, invocând presupuse „simpatii neo-legionare”.

Ce spune președintele Nicușor Dan

În septembrie, întrebat ce fel de oameni și-ar dori în aceste poziții, Nicușor Dan răspundea: „Niște oameni care să aibă experiență de viață, care să fie capabili să coordoneze mulți oameni și care să aibă o abilitate politică de a se mișca între foarte multe interese, multe legitime”.

Acum, președintele Nicușor Dan spune că numele vehiculate în spațiul public nu au vreo legătură cu realitatea. „Tot ce vreau să spun e că toate numele pe care le-am văzut în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu”, a declarat șeful statului în cadrul ultimelor precizări făcute.

Referitor la șefia marilor parchete, Dan afirma în septembrie că „sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp”.

„Au și ei, pe de altă parte, niște circumstanțe, faptul că sunt cu 30 la sută mai puțini decât ar trebui să fie. Deci e o discuție puțin mai complexă. Una peste alta, cred că mulți din românii care urmăresc fenomenul văd că e o problemă cu parchetele”, completa șeful statului.