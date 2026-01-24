search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Nicușor Dan clarifică zvonurile despre SRI și SIE: „Numele din presă nu au legătură cu realitatea sau cu creierul meu"

Publicat:

Președintele României, Nicușor Dan, respinge ferm informațiile apărute în spațiul public privind viitoarele numiri la conducerea SRI și SIE și spune că listele vehiculate în presă nu au nicio legătură cu opțiunile sale.

Nicușor Dan la troița de la Piața Universității în memoria victimelor Revoluției Române jpg FOTO INQUAM/ George Călin

Președintele Nicușor Dan a declarat că speculațiile din presă despre cine ar urma să preia conducerea Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe sunt nefondate și nu reflectă discuțiile reale care se poartă în acest moment.

Tot ce vreau să vă spun, toate numele pe care le-am văzut cu toții în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu. O să vedeți după ce discuțiile se vor termina”, a spus șeful statului, întrebat despre nominalizările pentru cele două funcții-cheie din sistemul de securitate.

Întrebat dacă viitorii șefi ai SRI și SIE ar putea proveni din zona politică, președintele nu a exclus această variantă, dar a evitat să ofere detalii suplimentare. „E posibil”, a răspuns Nicușor Dan, fără a face alte precizări, potrivit Agerpres.

Ce nume sunt vehiculate în culisele politice

Potrivit unor surse politice, la începutul lunii ianuarie, pentru șefia SRI, PNL i-ar susține pe ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și pe președintele Senatului, Mircea Abrudean. În ceea ce privește conducerea SIE, PSD ar lua în calcul mai multe variante, printre care Vasile Dîncu, Claudiu Manda și europarlamentarul Andi Cristea, însă favorit ar fi consilierul prezidențial Marius Lazurcă.

Aceleași surse susțin că numirile la conducerea SRI și SIE vor fi discutate „la pachet” cu cele pentru șefia parchetelor, în condițiile în care PSD are un rol decisiv în coaliția de guvernare și deține Ministerul Justiției, instituția care face propunerile pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT.

Procedura pentru desemnarea noilor șefi ai parchetelor urmează să fie declanșată în curând de ministrul Justiției, Radu Marinescu. După formularea propunerilor, acestea vor avea nevoie de avizul consultativ al CSM, iar decizia finală va aparține președintelui.

Mandatele actualilor șefi de parchete, Alex Florența, la Parchetul General, și Marius Voineag, la DNA, expiră pe 30 martie, însă ambii pot fi reconfirmați pentru un al doilea mandat.

