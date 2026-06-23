Efectele eșecului guvernului Veștea. Analiștii avertizează asupra unui scenariu extrem de riscant pentru președintele Nicușor Dan

Respins în Parlament, guvernul propus de Adrian Veștea nu reprezintă doar un eșec politic punctual, ci un moment critic pentru întregul sistem, susțin mai mulți analiști.

Potrivit acestora, responsabilitatea aparține în primul rând președintelui României, iar consecințele pot împinge țara spre alegeri anticipate, un scenariu considerat deosebit de periculos pentru șeful statului, Nicușor Dan, potrivit TVR Info.

Politologul Andrei Țăranu spune că respingerea guvernului este rezultatul unei serii de decizii greșite la vârful statului. Potrivit acestuia, președintele, premierul desemnat și PSD au contribuit la blocajul actual.

„Avem o linie lungă de eșecuri în ceea ce privește această idee a președintelui de a păstra neapărat această coaliție zisă pro-occidentală, care oricum nu mai funcționa de pe 5 mai. Inițiativa a condus la acest deznotământ și, practic, la apropierea României de o posibilă începere la alegerilor anticipate”, a subliniat Andrei Țăranu.

„Nu mai poate veni cu o nominalizare împotriva majorității parlamentarilor și a partidelor din Parlament”

Consultantul politic Adrian Zăbavă merge și mai departe, avertizând că anticipatele ar putea declanșa o criză politică majoră pentru președintele Nicușor Dan. În opinia sa, în eventualitatea unor alegeri anticipate în care AUR ar obține un scor foarte mare, suspendarea președintelui ar deveni aproape inevitabilă:

„Dacă vrea să evite alegerile anticipate, cred că nu mai poate veni cu o nominalizare împotriva majorității parlamentarilor și a partidelor din Parlament. Practic, o nominalizare nenegociată, o nominalizare care să n-aibă o brumă de înțelegere anterioară, chiar dacă nu o majoritate, dar măcar o înțelegere cu privire la votul pentru învestitură”.

Economistul Adrian Mitroi atrage atenția asupra dificultăților care vor urma, indiferent de formula guvernamentală. potrivit acestuia măsurile care nu au fost luate la timp devin acum mult mai greu de implementat, iar costurile politice și economice vor fi tot mai mari.

Mitroi subliniază că, dacă formarea unui guvern s-a dovedit atât de complicată, aplicarea reformelor urgente va fi și mai dificilă. În opinia sa, responsabilitatea se mută acum în totalitate pe umerii viitorului executiv, care trebuie să acționeze rapid și decisiv.

„Pentru că mingea nu mai este la noi acum, e în curtea lor, a Guvernului. Acolo trebuie luată cu hotărâre situația în mână”, a explicat Adrian Mitroi.

Amintim că rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a explicat, la „Interviurile Adevărul”, mecanismul prin care Cabinetul Veștea a fost respins în Parlament, subliniind că premierul desemnat a picat în capcana boicotului organizat de AUR. Potrivit acestuia, George Simion a mutat „galeria” în plen cu un singur scop: crearea unui haos politic menit să lovească direct în autoritatea președintelui Nicușor Dan.